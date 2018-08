Paraná Clube nunca venceu o São Paulo na Vila Capanema

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube vai tentar nesta quarta-feira (dia 22) quebrar um tabu. O time paranaense nunca venceu o São Paulo na Vila Capanema. A única vitória como mandante contra esse rival em toda história ocorreu no Couto Pereira, pelo Brasileirão de 2003.

A partida desta quarta-feira será às 19h30, na Vila Capanema, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos 19 confrontos entre as duas equipes, o Paraná só venceu duas vezes. A outra ocorreu em 2001, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

PARANÁ 4 x 2 SÃO PAULO – Brasileirão 2003

PARANÁ: Darci; Valentim, Cristiano Ávalos, Ageu e Fabinho; Fernando Miguel, Pierre, Fernandinho e Marquinhos (Rodrigo Silva); Caio (Emerson) e Renaldo (Maurílio). Técnico: Saulo

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Leonardo, Júlio Santos, Jean e Gustavo Nery (Gabriel); Adriano, Fábio Simplício (Aílton), Carlos Alberto e Ricardinho; Kléber e Luís Fabiano (Rico): Roberto Rojas

Gols: Luís Fabiano (32 e 40-1º), Marquinhos (35-1º), Renaldo (13-2º e 26-2º) e Fernandinho (33-2º)

Local: Estádio Couto Pereira

SÃO PAULO 1 x 3 PARANÁ – Brasileirão 2001

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Gabriel, Émerson, Jean e Gustavo Nery (Lino); Alexandre, Júlio Baptista (Fábio Simplício), Kaká (Carlos Miguel) e Leonardo; Luís Fabiano e França. Técnico: Nelsinho Baptista.

PARANÁ: Marcos; Flávio Santos, André, Ageu e Cris (Édson); Fernando Miguel, Hélcio, Frédson (Aílton) e Lúcio Flávio; Maurílio e Flávio (Márcio). Técnico: Paulo Bonamigo

Gols: Ageu (6 e 11-1º), Flávio (1-2º) e Luís Fabiano (23-2º)

Local: Estádio do Morumbi

DUELO DE TRICOLORES

Confrontos entre Paraná Clube e São Paulo em toda história

Paraná 2 x 2 São Paulo – Brasileirão 1994

São Paulo 3 x 1 Paraná – Brasileirão 1995

Paraná 1 x 1 São Paulo – Brasileirão 1996

São Paulo 4 x 4 Paraná – Brasileirão 1997

São Paulo 3 x 0 Paraná – Brasileirão 1998

Paraná 1 x 2 São Paulo – Brasileirão 1999

São Paulo 1 x 3 Paraná – Brasileirão 2001

Paraná 2 x 3 São Paulo – Brasileirão 2002

São Paulo 2 x 0 Paraná – Brasileirão 2003

Paraná 4 x 2 São Paulo – Brasileirão 2003

São Paulo 2 x 2 Paraná – Brasileirão 2004

Paraná 0 x 2 São Paulo – Brasileirão 2004

São Paulo 1 x 1 Paraná – Brasileirão 2005

*Paraná 0 x 4 São Paulo – Brasileirão 2005

São Paulo 3 x 2 Paraná – Brasileirão 2006

Paraná 0 x 0 São Paulo – Brasileirão 2006

Paraná 0 x 1 São Paulo – Brasileirão 2007

São Paulo 6 x 0 Paraná – Brasileirão 2007

São Paulo 1 x 0 Paraná – Brasileirão 2018

*Jogo em Maringá

Resumo do confronto

Jogos: 19

Vitórias do Paraná: 2

Empates: 6

Vitórias do São Paulo: 11

Gols do Paraná: 23

Gols do São Paulo: 43