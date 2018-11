Paraná Clube perde para o Ceará e reclama da arbitragem

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube perdeu por 1 a 0 para o Ceará, nessa quinta-feira (dia 22) à noite, no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não muda a situação do time paranaense, que já estava rebaixado antes da partida e segue na última colocação, com 22 pontos. A equipe cearense está na 15ª colocação, com 42 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

No último lance do jogo, aos 47, o Paraná pediu um pênalti por toque no braço de Luiz Otávio, do Ceará. A imagem da TV deixa claro que o defensor bloqueou o chute de Igor, do Paraná. No primeiro tempo, o árbitro anotou pênalti para o Ceará em lance semelhante. Os jogadores e o técnico do Paraná deixaram o campo revoltados e protestaram muito contra a arbitragem.

O ex-árbitro Renato Marsiglia, comentarista do Sportv, afirmou que o árbitro errou ao não marcar pênalti para o Paraná Clube no lance aos 47 minutos do segundo tempo.

PÚBLICO

Com ingressos a R$ 20 (meia a R$ 10), o Ceará colocou 48 mil pagantes no Castelão na partida dessa quinta-feira.

A vitória encerrou um jejum. O time nordestino não vencia há quatro rodadas (dois empates e duas derrotas).

DESEMPENHO

Esse foi o sétimo jogo do técnico Dado Cavalcanti com o Paraná em 2018. Agora ele soma uma vitória, dois empates e quatro derrotas.

O treinador decidiu inovar na escalação nessa partida, utilizando Felipe Augusto como centroavante. O jogador foi o artilheiro do Botafogo-SP na Série C de 2019, com nove gols em 21 jogos. Desde que voltou do clube paulista, porém, só havia atuado por 25 minutos. Outra inovação na escalação foi a utilização do volante Alex Santana como meia ofensivo.

As novidades não melhoraram o desempenho do Paraná, que seguiu com muitos erros individuais, principalmente no setor defensivo. Taticamente a equipe mostrou organização e um esboço de variações ofensivas. No entanto, a fraca performance técnica dos jogadores permitiu um domínio absoluto do Ceará na partida. O time nordestino só não aplicou uma goleada porque o goleiro fez boas defesas.

ESCALAÇÃO

O Paraná não tinha Mansur e Rodrigo Carioca, em recuperação. As novidades na escalação foram o volante Jhonny Lucas, que retornou da seleção sub-20 na quarta-feira, e o atacante Felipe Augusto, que só havia jogado por 25 minutos no Brasileirão 2018. O esquema tático era o 4-2-3-1, com Leandro Vilela e Jhonny Lucas como volantes. A linha de três tinha Andrey (direita), Juninho (esquerda) e Alex Santana (centro).

PRIMEIRO TEMPO

O início do jogo teve o Paraná explorando o nervosismo do adversário e, com isso, criando dois lances de perigo. A partir dos 20 minutos, porém, o Ceará tomou conta do jogo, sufocou o adversário e criou cinco chances consecutivas. O gol veio aos 32 minutos, quando a bola tocou no braço de Jesiel, após cruzamento. O árbitro marcou pênalti. Juninho cobrou e fez 1 a 0 para o time nordestino.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu René Santos, lesionado, e entrou Charles. O Ceará recuou e passou a incomodar com contra-ataques. O Paraná teve dificuldades para se impor na partida e criar boas jogadas ofensivas. Aos 17, saiu Jhonny Lucas e entrou o meia Alesson.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Paraná somou 4 finalizações (nenhum certa), 41% de posse de bola, 75% de eficiência nos passes e 6 escanteios. O Ceará arrematou 17 vezes (6 certas) e teve 59% de posse de bola, 82% de eficiência nos passes e 7 escanteios. Os dados são do WhoScore.

CEARÁ 1 x 0 PARANÁ

Ceará: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Juninho e Edinho; Leandro Carvalho (Felipe Azevedo), Ricardinho e Calyson (Cardona); Arthur (Ricardo Bueno). Técnico: Lisca

Paraná: Richard; Wesley Dias, Jesiel, René Santos (Charles) e Igor; Leandro Vilela; Andrey, Jhonny Lucas (Alesson), Alex Santana e Juninho (Keslley); Felipe Augusto. Técnico: Dado Cavalcanti

Gol: Juninho (32-1º)

Cartões amarelos: Calyson, Luiz Otávio (C). Alesson (P).

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Público: 48.077 pagantes

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

6 – Falta na ponta direita. Juninho cruza fechado. Ninguém corta e a bola passa com perigo.

10 – Juninho recebe na marca do pênalti, gira, escorrega e chuta para fora.

21 – Lançamento nas costas da defesa. Calyson invade a área e chuta. Richard defende.

23 – Lançamento para Calyson, que dispara na ponta-esquerda, invade a área e chuta. Richard defende.

25 – Arthur invade a área e rola para o meio da área. Ninguém aparece para finalizar.

28 – Leandro Carvalho cruza rasteiro. Na cara do gol, Arthur chuta no meio do gol. Richard defende.

31 – Cruzamento. A bola bate no braço de Jesiel, dentro da área. Pênalti.

32 – Gol do Ceará. Juninho cobra o pênalti com chute rasteiro, à esquerda de Richard, que cai para a direita.

47 – Calyson passa por fácil por Wesley e chuta. Richard defende.

Segundo tempo

1 – Alex Santana cruza. Juninho cabeceia sobre o gol.

7 – Felipe Jonatan cruza. Luiz Otávio cabeceia perto, ao lado do gol.

15 – Arthur puxa o contra-ataque, invade a área e chuta cruzado. Richard defende.

18 – Arthur parte em contra-ataque, passa por três, invade a área e chuta. Richard segura.

30 – Richard corta cruzamento. Ricardinho pega rebote na área e chuta para fora.

37 – Cardona lança. Felipe Azevedo entra na cara do gol e cabeceia para fora.