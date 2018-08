Paraná Clube pode ter até nove ausências no domingo

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube pode ter até nove jogadores ausentes na partida de domingo (dia 5), contra o Ceará, na Vila Capanema, pelo Campeonato Brasileiro. Todos estão em recuperação e não há informações precisas se estarão em condições de atuar na partida. Os únicos desfalques confirmados são o lateral Diego Tavares e o meia-atacante Guilherme Biteco, que tratam de lesões mais complicadas.

Os outros sete jogadores em recuperação são os zagueiros Charles, Jesiel e Cleber Reis, o centroavante Thiago Santos, o atacante Carlos, o volante Jhonny Lucas e o lateral-esquerdo Igor.

A novidade na escalação pode ser o centroavante Rafael Grampola, que veio do Joinville e pode estrear domingo. O técnico Rogério Micale também deu pistas que pode trocar o Thiago Rodrigues por Richard.

O meia Nadson fez um trabalho de recuperação física e não atuou na última partida. É provável que volte a atuar agora, no domingo. O meia Maicosuel, que também vem tentando recuperar o condicionamento ideal, deve estrear contra o Ceará, mas entrando apenas nos minutos finais.

A provável escalação para a próxima partida é Richard (Thiago Rodrigues); Júnior; René Santos, Rayan e Mansur (Igor); Leandro Vilela, Alex Santana e Caio Henrique (Nadson); Silvinho, Rodolfo e Rafael Grampola (Iacovelli).

MAICOSUEL

O técnico Rogério Micale falou sobre a possibilidade de escalar o meia Maicosuel, 32 anos, que não atua desde 23 de maio, quando estava no Grêmio. “Existe uma insistência da minha parte de utilizá-lo. Vamos levá-lo para o jogo e ele vai participar. Ele não tem condição de jogar o tempo todo, talvez nem 45 minutos, mas em algum momento, dentro da circunstância do jogo, vou lançá-lo. Ele chegou para ajudar e ser titular”, declarou o técnico.

GOLEIRO

Sobre a disputa pela camisa número um, Micale deu sua explicação. “O Richard é um atleta que considero titular. Se não joga, ele está sempre com a gente e tem um perfil formidável. Ele entendeu o momento que o Thiago vivia e temos que ter critério para fazer mudanças. Ele está no nosso radar sempre, com qualidades que me agradam muito. Não vou falar se será titular, mas de repente pode ser um momento dele voltar', afirmou o treinador.