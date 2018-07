Paraná Clube pune o zagueiro Cléber Reis por indisciplina

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube comunicou nessa segunda-feira (dia 16) no seu site oficial uma punição por indisciplina ao zagueiro Cléber Reis. “Devido a uma falta disciplinar, no último fim-de-semana, o jogador não foi relacionado para a partida e multado pelo Departamento de Futebol. Assim, Charles deverá formar com Rayan a dupla de zaga diante do rubro-negro baiano. Micale não antecipou a formação do time”, diz texto no site oficial.

O clube não deu mais detalhes sobre o ocorrido. O jogador, de 27 anos, chegou ao clube em abril, emprestado pelo Santos. Disputou apenas cinco partidas em 2018 – todas como titular e todas pelo Brasileirão.

O Paraná Clube volta a jogar na quarta-feira (dia 17) pelo Campeonato Brasileiro. Será contra o Vitória, no Barradão, às 21 horas.

O técnico Rogério Micale ainda não poderá contar com os reforços contratados durante o período de paralisação para a Copa do Mundo. O ponta Rodolfo ainda aguarda a transferência dos Emirados Árabes Unidos e o meia Nadson se recupera de um desconforto muscular.

“São jogadores importantes e que nos ajudarão muito na sequência da temporada. Mas, temos um grupo com bom potencial e que demonstrou uma boa evolução, aos meus olhos, durante essa intertemporada”, disse Micale. Foram mais de três semanas de preparação. “Procuramos fortalecer aquilo que fizemos de positivo nas primeiras rodadas e também introduzir novos conceitos. Fiquei satisfeito com a produção da equipe nos treinos. Agora, é colocar tudo isso em prática”, emendou.

Uma das novidades do time será o volante Alex Santana, que ganhou espaço durante os treinos e teve atuação destacada no amistoso da semana passada.

A provável escalação para quarta-feira é Thiago Rodrigues; Júnior, Charles, Rayan e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana e Carlos Eduardo; Raphael Alemão, Silvinho e Léo Itaperuna.