Paraná Clube testa Báez, Alex Santana e Raphael Alemão no time titular

Silvio Rauth Filho

O técnico do Paraná Clube, Rogério Micale, vem aproveitando a pausa para a Copa do Mundo para fazer testes e variações na equipe titular. Nos treinamentos, chegou a utilizar uma formação com o lateral-esquerdo Marcelo Báez, o volante Alex Santana e o ponta Raphael Alemão.

Os três foram pouco utilizados nas 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Raphael Alemão foi titular em dois jogos, sofreu uma lesão em 22 de abril e não atuou mais depois disso. Alex Santana entrou como substituto em quatro jogos e somou 55 minutos em campo na competição. Báez disputou duas partidas, ambas como substituto, e ficou um total de 58 minutos no gramado durante a Série A de 2018.

Em treinamentos, Báez foi testado no lugar de Mansur, que se recupera de lesão. Alex Santana ficou na vaga de Torito González, outro que está em tratamento no departamento médico.

Micale chegou a testar o Paraná com Thiago Rodrigues; Junior, Cleber Reis, Rayan e Marcelo Báez; Alex Santana e Caio Henrique; Raphael Alemão, Carlos Eduardo e Rodolfo; Thiago Santos.

Rodolfo é ponta e veio dos Emirados Árabes. Em 2017, foi destaque do Boa na Série B, com 10 gols em 30 jogos.

O Paraná volta a atuar pelo Brasileirão em 18 de julho. Antes, faz amistoso em 12 de julho, contra o River Plate, do Uruguai, na Vila Capanema.