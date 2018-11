Paraná Clube vai enfrentar estádio cheio e time em jejum

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube enfrenta o Ceará nesta quinta-feira (dia 22) às 21 horas, no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time nordestino não vence há quatro rodadas — vem de derrotas para Bahia e Sport e empates com Fluminense e Internacional — e ainda luta contra o rebaixamento. Tem 5% de risco de cair para a Série B em 2018, segundo o site Chancedegol.

A torcida do Ceará já comprou 25 mil ingressos até a tarde dessa quarta-feira (dia 21). O estádio tem capacidade para 63 lugares. As entradas mais baratas custam R$ 20 (meia a R$ 10).

A equipe paranaense apenas cumpre tabela, pois já está rebaixada. O técnico Dado Cavalcanti contará com as voltas do goleiro Richard, do volante Alex Santana, do atacante Andrey e do meia-atacante Silvinho. Os quatro estavam suspensos na última rodada. Os desfalques são o lateral-esquerdo Mansur e o atacante Rodrigo Carioca, em recuperação. O volante Jhonny Lucas retornou da seleção sub-20 e pode ser utilizado na partida. O treinador não deu pistas sobre a escalação para enfrentar o Ceará.

DESFALQUE

Já o Ceará não conta com o volante Richardson, que aparece entre os primeiros do Brasileirão 2018 em três rankings. É o segundo jogador com mais cartões amarelos na competição, com 12. Só fica atrás do “mito” Felipe Mello, que recebeu 13. Richardson é o 3º em desarmes, com 3,8 por jogo, no ranking do WhoScored. E é o 8º em faltas cometidas, com 2,3 por jogo. O jogador está suspenso para a partida desta quinta-feira.

FASE

Apesar do jejum de quatro jogos sem vencer, o Ceará é o oitavo melhor time do returno do Brasileirão, com seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O pior é o Paraná, com uma vitória, cinco empates e dez derrotas.

O Ceará é o segundo pior mandante do Brasileirão 2018, com seis vitórias, sete empates e quatro derrotas. O pior é o Paraná, com três vitórias, nove empates e seis derrotas.

CEARÁ x PARANÁ

Ceará: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Juninho e Edinho; Leandro Carvalho, Ricardinho e Calyson; Calyson. Técnico: Lisca

Paraná: Richard; Wesley Dias, Jesiel, René Santos e Igor; Leandro Vilela e Alex Santana; Juninho (Silvinho), Alesson e Andrey (Keslley); Rafael Grampola. Técnico: Dado Cavalcanti

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE), às 21 horas