Paraná demite diretor de futebol após derrota para o Grêmio

Folhapress

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O Paraná demitiu o diretor de futebol Rodrigo Pastana após a derrota para o Grêmio neste sábado (15), em Porto Alegre, por 2 a 0. O então gerente de futebol paranista, Marcos Oliveira, assumiu o comando pleno.

Pastana estava no clube desde dezembro de 2016 e foi um dos responsáveis pela montagem do time que subiu à Série A em 2017 após 10 anos, mas não resistiu à má campanha na elite nacional neste ano.

Com 16 pontos em 25 partidas, o Paraná é o lanterna do campeonato e já está a 11 pontos do Ceará, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. De acordo com os índices históricos, precisaria de algo em torno de 30 pontos a serem somados nos 13 jogos que restam para escapar do rebaixamento.

O clube publicou uma nota assinada pelo presidente Leonardo de Oliveira comunicando a saída do dirigente. "O Conselho Diretor agradece o trabalho desenvolvido na reestruturação e profissionalização do Departamento de Futebol do clube, que teve o seu ponto alto no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, em novembro de 2017."

Oliveira tinha em Pastana o braço direito da gestão, que em 25 de setembro terá a reeleição homologada após não haver nenhuma outra chapa inscrita no pleito do clube. Apesar do ótimo relacionamento entre ambos, a pressão de torcedores e conselheiros encerrou a passagem do diretor pelo Paraná.