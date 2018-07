Paraná e América-MG jogam em busca de reabilitação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Derrotados na última rodada, Paraná e América-MG entram em campo neste domingo, às 16h, em Curitiba, com o mesmo objetivo: se recuperar com uma vitória.

Para a equipe da casa, que está na zona do rebaixamento, a situação é tão crítica que o técnico Rogério Micale resolveu reverter a punição por indisciplina imposta ao zagueiro Cleber Reis, que foi reintegrado ao elenco e deve ir a campo.

"Punimos o Cleber pelo ato que aconteceu, mas também temos que pensar nas circunstâncias. Por mais que temos nossas convicções e regras, a instituição Paraná Clube é maior que o Cleber, maior que o Micale e precisa ser respeitada por todos nesse momento", explicou o treinador.

No América-MG, a maior preocupação é o lateral Norberto, que deixou o clássico contra o Cruzeiro contundido ainda no primeiro tempo e não foi relacionado. Aderlan deve assumir a vaga.

A vitória em Curitiba pode ajudar o time a se manter acima do Z-4, mas o time mineiro tem outro problema imediato para se preocupar: a defesa, que sofreu 21 gols sofridos no Brasileiro.

Na visão do lateral-esquerdo Giovanni, os erros do time ficaram evidentes no clássico. "A gente errou alguns passes saindo de trás, o que pegava nossa defesa saindo para o jogo. Foi exatamente isso que aconteceu nos dois últimos gols", analisou.

PARANÁ

Thiago Rodrigues; Junior, Charles, Cleber Reis, Igor (Mansur); Leandro Vilela, Alex Santana, Carlos Eduardo (Nadson), Rodolfo; Silvinho, Carlos (Thiago Santos). T.: Rogério Micale

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz, Giovanni; Christian, Leandro Donizete, Juninho, Wesley; Ademir, Rafael Moura. T.: Ricardo Drubscky

Estádio: Durival de Britto, em Curitiba

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Anderson Daronco (RS)