Paraná é o clube que mais utilizou jogadores no Brasileirão 2018

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube é a equipe que mais utilizou jogadores na edição 2018 do Campeonato Brasileiro. Foram 46 nas 30 rodadas já disputadas.

O 46º jogador a atuar pelo Paraná foi o meia-atacante Jean Lucas, que entrou no segundo tempo da derrota para o Flamengo, no último domingo, na Vila Capanema. O jogador, de 23 anos, foi contratado pelo Tricolor da Vila Capanema em 2017 e nunca havia atuado pela equipe. Ele passou a maior parte de 2018 emprestado para outros clubes (Inter de Lages e Joinville). Foi formado na base do Coritiba e defendeu Boavista-RJ e Prudentópolis.

Os clubes que menos utilizaram jogadores no Brasileirão são o Palmeiras (29), o Internacional (30) e o Santos (30).

O único que chega perto do Paraná é o Vitória, com 45 jogadores escalados.

Contando todas as competições do ano, o Tricolor da Vila Capanema já utilizou 55 jogadores em 44 jogos.

OS 46 ESCALADOS

Pelo Paraná Clube no Brasileirão 2018

Goleiro: Richard (16 jogos), Thiago Rodrigues (11), David Rambo (3), Luís Carlos (1)

Zagueiro: Rayan (18), René Santos (15), Cléber Reis (12), Jesiel (11), Neris (5), Charles (2)

Lateral: Junior (22), Igor (17), Mansur (14), Alemão (6), Juninho (3), Báez (3), Diego Ttavares (1)

Volante: Leandro Vilela (23), Alex Santana (21), Torito González (16), Jhonny Lucas (15), Wesley Dias (8), Jhony Douglas (4), Zezinho (1)

Meia: Caio Henrique (27), Nadson (10), Carlos Eduardo (9), Maicosuel (6), Biteco (5), Matheus Pereira (2), Jean Lucas (1)

Ponta: Silvinho (26), Léo Itaperuna (11), Rodolfo (9), Deivid (7), Raphael Alemão (7), Vitor Feijão (3), Andrey (2), Diego Gonçalves (1), Felipe Augusto (1)

Centroavante: Carlos (19), Grampola (12), Thiago Santos (6), Ortigoza (5), Iacovelli (2), Luan Viana (1)