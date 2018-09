Paraná é o segundo estado no País em acidentes e mortes nas estradas

Rodolfo Luis Kowalski

A cada dia, 44 acidentes são registrados nas estradas federais que cortam o Paraná, com uma média de 28 feridos e 1,79 morte. É o que revelam dados do Atlas da Acidentalidade no Transporte, editado pelo Programa Volvo de Segurança no Trânsito (PVST), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a TecnoMetrica.

Nos últimos 10 anos, 6.546 pessoas perderam suas vidas e outras 102.400 ficaram feridas em 160.611 acidentes registrados nas 17 estradas federais que cortam o Paraná. Ontem, foi marcado como o encerramento da Semana Nacional de Trânsito, que tem como objetivo conscientizar a população sobre os cuidados e riscos no trânsito.

Em 2017, último ano com dados disponíveis no sistema, foram 613 óbitos, o que coloca o estado em segundo lugar entre todas as unidades da federação em número absoluto, atrás apenas de Minas Gerais (869) e logo a frente da Bahia (594). Já com relação ao número de acidentes, o Paraná ficou em terceiro lugar, logo atrás de Minas Gerais (12.709) e de Santa Catarina (10.658).

Apesar dos números serem alarmantes, o estado tem conseguido reduzir o número de acidentes e mortos. Na comparação com 2016, por exemplo, o número de ocorrências teve queda de 3,4%, enquanto o total de óbitos caiu 5,98%.

Ainda de acordo com o Atlas da Acidentalidade, a maior parte dos acidentes (36,01%) acontecem por falta de atenção e velocidade incompatível com a via (14,6%). Os acidentes mais graves, contudo, são mais comumente provocados por ultrapassagem indevida e desobediência à sinalização, com índices médios de gravidade (total de acidentes em comparação com o total de acidentes fatais) de 5,6 e 4,2, respectivamente.

Um dado curioso levantado pelo estudo é que a maioria dos acidentes se concentram nas sextas-feira (16%) e nos sábados (16%), principalmente entre 19 e 5 horas, ou seja, entre o começo da noite e a madrugada. Por outro lado, a maior parte dos acidentes fatais ocorrem no domingo, com 57 mortos para cada mil acidentes, e no sábado, com 48 mortos para cada mil acidentes.

Dados de Dez anos

Ano Ocorrências Feridos Óbitos Mortes/Dia 2017 10.655 9.473 613 1,7 2016 11.032 9.792 652 1,8 2015 12.750 9.973 584 1,6 2014 17.177 11.406 778 2,1 2013 19.789 11.565 750 2,1 2012 20.749 12.302 855 2,3 2011 22.189 12.454 740 2,0 2010 20.985 11.445 723 2,0 2009 15.600 8.533 558 1,5 2008 9.685 5.457 293 0,8 TOTAL 160.611 102.400 6.546 1,8

Causa do acidente

Defeito mecânico em veículo: 4,13%

Defeito na via: 0,62%

Desobediência à sinalização: 5,24%

Dormindo: 1,93%

Falta de atenção: 36,01%

Ingestão de álcool: 5,59%

Não guardar distância de segurança: 9,18%

Ultrapassagem indevida: 1,73%

Velocidade incompatível: 14,6%

Animais na pista: 1,22%

Outras: 19,75%