Paraná empata com o Vitória em casa e pode ser rebaixado ao fim da rodada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paraná não suportou a pressão do Vitória e deu mais uma infelicidade ao seu torcedor neste domingo (4), na Vila Capanema (PR). O jogo, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, acabou empatado por 1 a 1 após Alex Santana abrir o placar e Leo Ceará igualar o marcador perto do fim.

Com o resultado, o Paraná espera os jogos de Sport e Chapecoense, que entrarão em campo na rodada contra Ceará e Bahia, respectivamente. Em caso de triunfo de um dos clubes, os paranaenses serão rebaixados para a Série B. Já o Vitória, com 34 pontos ganhos, deixa a zona de rebaixamento por ter uma vitória a mais que América-MG e Chape.

Na próxima semana, o Paraná visita o América-MG no Independência, em Belo Horizonte. O Vitória, por sua vez, faz clássico com o Bahia no Barradão.

O primeiro tempo foi bem morno e com muitos erros na Vila Capanema, típico de uma partida entre os dois últimos colocados na tabela, pelo menos antes de a rodada começar. O Paraná, que por pouco não abriu o placar logo de cara, viu os rivais dominarem o meio-campo e terem maior posse de bola.

Acontece que a equipe de Carpegiani não conseguiu transformar todo o controle que tinha do jogo em chances de gol. Com muitos toques de lado e pouca infiltração, praticamente não obrigou Richard a trabalhar no primeiro tempo.

Alex Santana teve as duas melhores chances da etapa inicial, mas o melhor estava guardado para o segundo tempo. O atleta aproveitou tabela de Andrey com Rafael Grampola pelo meio e recebeu já na área do Vitória para chutar com o pé esquerdo e abrir o placar para o Paraná.

Leo Ceará também foi uma escolha de seu treinador neste domingo. E correspondeu já perto do fim. Após escanteio pelo lado direito do ataque, o atacante testou para empatar a partida.

PARANÁ

Richard; Wesley, Jesiel, Renê Santos (Mansur) e Igor; Alex Santana, Leandro Vilela e Jhonny Lucas (Alesson); Juninho (Silvinho), Grampola e Andrey.

T.: Dado Cavalcanti.

VITÓRIA

Ronaldo; Ramon, Aderllan, Ruan Renato (Yago) e Benítez; Léo Gomes, Rodrigo Andrade (Neilton), Arouca e Lucas Fernandes; Erick (Mauricio Cordeiro) e Leo Ceará.

T.: Paulo César Carpegiani.

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Rogério Zanardo e Emerson de Carvalho

Cartões amarelos: Leandro Vilela, Igor e Alesson (Paraná); Aderllan, Arouca, Ruan Renato e Benítez (Vitória)

Cartão vermelho: Rhayner (Vitória)

Gols: Alex Santana (PAR), aos 14 minutos do segundo tempo; e Leo Ceará (VIT), aos 39 minutos do segundo tempo.