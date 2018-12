Paraná empata nos acréscimos e impede recorde de pontos do Inter

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional vencia até os 46 minutos do segundo tempo e quebrava recorde de pontuação na era dos pontos corridos, mas levou empate e se despede do Brasileirão 2018 com empate. Neste domingo (2), com time descaraterizado, o Colorado jogou pouco e ainda assim saiu na frente. Teve chances para ampliar e no final foi vazado: 1 a 1.

Jonatan Alvez abriu o placar e Jhony Lucas fez segundos antes do fim dos acréscimos.

A vitória parcial do Inter em Curitiba era histórica. O time de Odair Hellmann chegou a somar 71 pontos e, se confirmasse o triunfo, iria superar as campanhas de 2006 e 2014 no quesito pontuação. Em ambas temporadas sob o comando de Abel Braga.

Com o empate frustrante no final, o Inter atual iguala o desempenho recorde. Já o Paraná termina a passagem pela Série A com 23 pontos e sem vitória nas últimas cinco rodadas.

O Internacional decidiu mandar a campo somente três titulares e escalou mais um por necessidade (Charles foi vetado pelos médicos e Edenilson entrou na equipe), mas sentiu o impacto das mudanças. O modelo de jogo foi afetado por erros individuais e falta de conjunto. Ainda assim, as melhores tentativas de gol do primeiro tempo foram do Colorado.

O segundo tempo já havia gerado mais chances, para os dois lados, mas precisou o Inter botar outro titular em campo para balançar a rede. Nico López entrou na vaga de Wellington Silva e em um dos primeiros lances, serviu Jonatan Alvez. O Colorado ainda criou outras chances, mas levou empate no fim.

A despedida da primeira divisão não foi sem vontade no time do Paraná. Mas apesar da transpiração, a equipe foi pouco criativa e criou quase nada. Felipe Augusto ainda protagonizou lance bizarro ao tentar chute de longe. A bola, com a conclusão tão errada, saiu pela lateral.

PARANÁ

Richard; Wesley Dias, Jesiel, Charles (Rayan) e Igor (Felipe Augusto); Jhony (Bruno), Jhonny Lucas e Alesson; Andrey, Juninho, Kesslley

T.: Dado Cavalcanti

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Gabriel Dias, Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Edenilson, Camilo, Juan Alano (Sarrafiore), Rossi (Patrick) e Wellington Silva (Nico López); Jonatan Alvez

T.: Odair Hellmann

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Correa e Michael Correia (ambos do RJ)

Cartões amarelos: Edenilson, Rossi (INT); Alesson (PAR)

Gols: Jonatan Alvez (INT), aos 20 minutos do segundo tempo; Jhonny Lucas (PAR), aos 47 minutos do segundo tempo.