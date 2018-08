Paraná estreia reforços e sufoca o Ceará, mas perde e fica na lanterna

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube perdeu por 1 a 0 para Ceará, nesse domingo (dia 5) à tarde, na Vila Capanema, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os dois times trocaram de posição. O time paranaense caiu para a última posição e segue com 13 pontos. A equipe cearense deixou a lanterna e agora é a 19ª colocada, com 14 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O jogo marcou a estreia do meia Maicosuel (32 anos, ex-Grêmio) e do centroavante Rafael Grampola (30 anos, ex-Joinville).

Em relação ao desempenho, o Paraná demonstrou organização defensiva, criatividade no meio-campo e força ofensiva. No entanto, faltou qualidade nos momentos decisivos, principalmente nas finalizações e no chamado “último passe”. O Ceará ficou atrás durante os 90 minutos e só conseguiu aplicar quatro contra-ataques na partida.

Após o apito final, a torcida do time paranaense protestou bastante. Um dos principais alvos foi o técnico Rogério Micale.

Durante o jogo, o Paraná também reclamou de pênalti não marcado, aos 40 minutos do 2º tempo. Na jogada, Grampola caiu na área ao dividir com Fabinho. A imagem da TV não é clara. Há a impressão de um empurrão, mas depende da interpretação da arbitragem. No Brasileirão, não há árbitro de vídeo, apenas nas fases avançadas da Copa do Brasil.

ESTATÍSTICAS

Os números retratam o domínio do time paranaense na partida. Ao final dos 90 minutos, o Paraná somou 63% de posse de bola, 21 finalizações (8 certas), 92% de precisão nos passes e 13 escanteios. O Ceará teve 37% de posse de bola, 4 arremates (1 certo), 83% nos passes e 2 escanteios. Os dados são do Footstats.

TABU

O Paraná nunca havia perdido como mandante para o Ceará. Nos dez confrontos antes desse domingo, eram quatro vitórias do time paranaense e seis empates. O jogo também marcou a primeira vitória da equipe nordestina no Brasileirão 2018 – foram dois empates e cinco derrotas fora de casa antes dessa partida.

TREINADOR

O técnico Rogério Micale completou 23 jogos pelo Paraná, agora com 7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Paraná não tinha Charles, Jesiel, Cleber Reis, Jhonny Lucas, Biteco e Thiago Santos, todos lesionados. Alex Santana, Caio Henrique e Thiago Rodrigues foram para o banco e entraram no time Nadson, Torito González e Richard. Outra novidade foi a estreia do centroavante Rafael Grampola, que veio do Joinville. No Ceará, os desfalques eram Samuel Xavier, Wescley, Luiz Otávio e Alex Amado. Os dois times começaram o jogo no esquema tático 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná começou dominando e pressionando. Em 12 minutos, criou quatro boas jogadas ofensivas, mas não foi bem nas finalizações. O Ceará, porém, conseguiu o gol no seu primeiro ataque. Aos 14, Juninho Quixadá arriscou de fora da área e acertou o canto: 1 a 0. O time nordestino só teve mais um contra-ataque em todo o primeiro tempo. Fora isso, só deu Paraná. O placar de finalizações ao final da primeira etapa foi de 10 a 2 para o time da Vila Capanema. O empate só não veio por falta de precisão nos momentos decisivos.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, o Paraná fez duas substituições. Saíram Nadson e Vilela. E entraram Maicosuel e Alex Santana. O esquema tático seguiu o mesmo. O cenário continuou igual, com o time da casa dominando e criando jogadas com facilidade, mas pecando demais nos momentos decisivos. Aos 25, saiu o ponta Silvinho e entrou o meia Carlos Eduardo. O time paranaense seguiu pressionando até o fim. E perdendo chances de gol até o fim.

PARANÁ 0 x 1 CEARÁ

Paraná: Richard; Júnior, Renê Santos, Rayan e Igor; Leandro Vilela (Alex Santana) e Torito González; Rodolfo, Nadson (Maicosuel) e Silvinho (Carlos Eduardo); Rafael Grampola. Técnico: Rogério Micale

Ceará: Everson; Fabinho, Tiago Alves, Brock e João Lucas; Edinho e Richardson; Jown Cardona (Javier Reina), Juninho Quixadá (Calyson) e Leandro Carvalho (Felipe Azevedo); Arthur. Técnico: Lisca

Gol: Juninho Quixadá (14-1º)

Cartões amarelos: Torito, Alex Santana, Igor, Carlos Eduardo (P). Brock (C).

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Público: 8.639 pagantes (9.505 total)

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Silvinho tabela com Nadson e chuta de fora da área. Everson defende no centro.

4 – Falta de longa distância. Torito chuta no canto. Everson espalma.

14 – Gol do Ceará. Juninho Quixadá recebe perto da área, gira e chuta no cantinho.

17 – Silvinho chuta cruzado, de fora da área. A bola vai sobre o gol.

27 – Rayan fura e Juninho Quixadá parte livre. Ele chuta para fora e perde gol feito.

30 – Nadson pega rebote na meia-lua e chuta no canto. Everson espalma.

32 – Rodolfo chuta forte, no canto. Everson defende.

Segundo tempo

1 – Falta no meio-campo. Maicosuel lança para a área. Grampola ajeita de cabeça. Livre, Rayan chuta para fora.

11 – Junior cruza. A zaga tira antes que Grampola finalize.

13 – Maicosuel parte do meio-campo, passa por três e chuta ao lado.

26 – Calyson cruza. Arthur cabeceia perto, ao lado.

28 – Junior cruza. Carlos Eduardo domina e chuta cruzado. Everson espalma.

36 – Alex Santana chuta de fora da área. A bola passa perto, ao lado.

38 – Calyson sai nas costas da defesa e erra ao tentar driblar Richard.

40 – Grampola cai na área ao dividir com Fabinho e pede pênalti.