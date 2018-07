Paraná faz treino aberto à torcida neste sábado

Silvio Rauth Filho

Os ingressos para a decisão deste domingo (09) começam a ser vendidos neste sábado, nas sedes Kennedy e Capanema. O Paraná Clube recebe o Atlético, às 18h, na Vila Capanema, valendo uma vaga na semifinal do Campeonato Paranaense.

O último treino para o clássico deste domingo será na Vila Capanema neste sábado às 9h30 e aberto ao torcedor do Paraná Clube. O estacionamento é gratuito pela Rua Pedro de Araújo Franco e o acesso ocorrerá pela Curva Norte.

Os clubes não informaram como será a venda de ingressos para a torcida do Atlético – locais e horários. Apenas o valor foi informado (R$ 60).

PREÇOS DOS INGRESSOS

Curva: R$ 60,00 / meia R$ 30,00

Reta: R$ 70,00 / meia R$ 35,00

Sociais: R$ 90,00 / meia R$ 45,00

Cadeira: R$ 110,00 / meia R$ 55,00

Cativa: R$ 70,00

Camarote Tricolor: R$ 90,00 / meia R$ 45,00

Visitante: R$ 60,00 / meia R$ 30,00

Locais de venda:

Sábado

Kennedy: das 9h às 20h

Capanema (bilheteria Curva Norte): das 9h às 13h

Capanema (bilheteria Rebouças); das 13h às 17h

Domingo

Kennedy: das 9h às 14h

Capanema: das 9h até a hora do jogo

Quem tem direito à meia-entrada?

- Sócios do Paraná Clube terão direito a comprar o meio-ingresso e levar seus amigos pra Vila.

- Crianças de 6 a 12 anos.

- Doadores de sangue (última doação até 6 meses atrás).

- Portadores de deficiência e acompanhante.

- Professores (com carteirinha de professor ou algum outro comprovante).

- Estudantes (com carteirinha e documento com foto).

- Pessoas acima de 60 anos.