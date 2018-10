Paraná ganha mais um banco múltiplo, o Banco Barigui

Ana Ehlert

O Paraná ganhou mais um banco no mês passado. Desde o dia 9 de setembro, conforme comunicado oficial do Banco Central (BC), o conglomerado financeiro do Grupo Barigui, tradicional no segmento de concessionárias, obteve a autorização para atuar também como um banco múltiplo. O Banco Barigui irá atuar no mercado com uma carteira de financiamentos — ou seja, como uma financeira —, e uma carteira de investimentos, cujos produtos estão em fase final de formatação para serem apresentados ao mercado.

“Ainda não temos uma data exata, digamos, para o lançamento oficial do banco, mas seguramente ela deve ocorrer até o fim do ano”, afirma José Evangelista de Souza, procurador do Conglomerado Financeiro do grupo. Ele revela que estão em processos de finalização os últimos detalhes para o lançamento, como por exemplo, a logo do conglomerado e do banco.

O banco nasceu por meio de uma autorização para a mudança do objeto social da Barigui Financeira. “É um tipo de operação que permite que se transforme uma financeira em um banco, no caso um banco múltiplo, que muda o seu objeto social, mas é uma operação prevista nas normas do Banco Central”, explica Evaldo Perussolo, Diretor Financeiro do conglomerado.

Sem dar muitos detalhes, os diretores afirmaram que terão dois produtos iniciais do banco: o crédito consignado e o crédito financeiro imobiliário, que eram os produtos com os quais a Barigui Financeira já atuava, por meio da Barigui Companhia Hipotecária para operações de cunho imobiliário, com garantia real. “Eles passarão por algumas adequações apenas”, diz o diretor.

Com a alteração, o grupo, por meio de uma carteira de investimentos, terá mais competitividade para ir ao mercado. “Com isso, por exemplo, poderemos oferecer novos produtos de captação para os nossos clientes, além de poder participar de consultoria para algumas empresas, como construtoras, incorporadoras, e auxiliar esses investidores na estruturação de projetos imobiliários mais assertivos”, diz Perussolo. Desse modo, esses projetos podem ser viabilizados no mercado sob a forma de Certificado de Recebivíes Imobiliários (CRIs) para serem ofertados no mercado de capitais e assim, se capitalizarem.

Conglomerado atua em diversos ramos

O Conglomerado Financeiro Barigui, é o ramo financeiro do Grupo Barigui. O Grupo foi criado em 1993, a partir de uma concessionária Fiat e em 1995 entrou na área financeira com a Barigui S/A Crédito, Financiamento e Investimentos (Barigui Financeira). Hoje, o Grupo Barigui ocupa a liderança no segmento de revendas de multimarcas e de vendas de semi-novos no Sul do Brasil. O Grupo, na área automobilística, tem 63 unidades de negócio e atua com as marcas Fiat, Ford, Renault, Toyota, Volkswagen, Nissanm Kia e Hyundai.

As lojas estão concentradas nas principais cidades do Paraná e de Santa Catarina. O Grupo conta também com a Barigui Corretora de Seguros e o Instituto Barigui, uma instituição de cunho social que visa à formação profissional de jovens carentes, e na área ambiental.

O Conglomerado Financeiro Barigui, sob a marca Barigui Crédito Inteligente, que bem define a sua estratégia de negócios, é composto pela Barigui Financeira e pela Barigui Companhia Hipotecária.

A Barigui Financeira dedica-se ao mercado de Crédito Consignado. Os empréstimos consignados são essencialmente para funcionários públicos estaduais e municipais e, também, para aposentados e pensionistas do INSS, tendo firmado vários convênios na modalidade, em que destacamos os junto a órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

A Barigui Companhia Hipotecária é a oitava companhia hipotecária a ser autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e a primeira do Paraná. Recebeu autorização daquele Órgão Regulador em 2011 e iniciou operações em 2012.

Completam os negócios do grupo a gestora de fundos Barigui Asset Management e uma a Barigui Securitizadora, criada em 2013, as duas são sediadas em São Paulo O grupo emprega 3 mil pessoas, sendo 2.800 só nas concessionárias

Em 2015, a Barigui Securitizadora chegou a ser quase líder de emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no mercado, em quantidade de CRIs. “Em volume, ela ficou em segundo”, segundo o direto financeiro Eduardo Perussolo. Ele afirma ainda que a Barigui Securitizadora teve participações relevantes nos anos seguintes, mas hoje acabou adotando uma outra estratégia com ações mais pontuais e mais rentáveis.

Perussolo revela que securitizadora acaba sendo uma espécie de vitrine para atrair novas operações para o banco. Pois muitas consultoras, loteadoras e incorporadoras procuram a Barigui Securitizadora pensando em fazer um tipo de operação. “Agora como a carteira de investimentos do banco poderemos ajudar a dar escala e competitividade a essas operações”, comemora.

Instituição também pode atuar no mercado de ações

Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que atuam em operações de diversas instituições financeiras por meio de carteiras (grupo de ações, fundos, títulos públicos, debêntures, aplicações imobiliárias, entre outros) — comercial, de investimento, desenvolvimento, crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e crédito, financiamento e investimento. A grosso modo, eles reúnem os papéis de pessoas e empresas para serem negociados do mercado de capitais, ou seja, em bolsas.

Este tipo de instituição não costuma ter conta corrente e prestar atendimento ao público, como fazem por exemplo os bancos de varejo, como o Itau, Caixa Econômica, etc.

A autorização para a alteração do objeto social veio cerca de dois anos após o início dos estudos para transformar a Barigui Financeira em um banco. Para solicitar a alteração do objeto social da Financeira, o grupo apresentou junto ao Banco Central um plano de negócios com projeção de resultados etc. O grupo nasceu há 30 anos como a criação da concessionária Fiat Barigui. Logo em seguida foi criada a Financeira para poder financiar as vendas de veículos, em seguida ampliou a atuação, para o crédito consignado.

Maior grupo multimarcas e revenda de seminovos do Sul do Brasil

Desde 1993 no mercado, o Grupo Barigüi é o maior grupo multimarcas e o maior revendedor de seminovos do Sul do Brasil. Tradicional no ramo automobilístico, o Grupo Barigüi comercializa as marcas Fiat, Ford, Renault, Toyota, Volkswagen, Nissan, Hyundai, Kia e DAF. Com concessionárias no Paraná e em Santa Catarina, o grupo possui 40 lojas, além da Barigüi Corretora, Conglomerado Financeiro Barigüi e o Instituto Barigüi.

Atualmente conta com mais de 2500 colaboradores, que trabalham com qualidade na prestação de serviços e treinamentos constantes para levar os melhores produtos e valor agregado aos clientes. Para garantir a satisfação do comprador, o grupo dispõe de F&I – Finance and Insurance – Financiamentos e Seguros – que conta com os produtos de Proteção Financeira, Garantia Estendida, entre outros. O grupo conta ainda, em Curitiba, com o Autocentro Barigüi Multimarcas, um centro automotivo com mais de 12.000 m² preparado para atender 1.300 carros por mês.

A iniciativa, inédita na região, foi criada pelo grupo para garantir a qualidade dos carros seminovos que insere no mercado, oferecendo ainda os serviços mais completos de oficina mecânica para o cliente.