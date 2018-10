Paraná lança normas de biossegurança para suínos

Da Redação Bem Paraná

O Paraná tem um novo guia de práticas para propriedades dedicadas à criação de suínos. A Portaria 265, elaborada pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, é a primeira do país a regulamentar a biosseguridade em granjas de suínos. O objetivo do documento é garantir a prevenção e o controle de doenças infecciosas na criação desses animais.

A Portaria entra em vigor em 17 de novembro, 60 dias após a data de publicação. A partir daí, os produtores terão um ano para adequação das granjas de produção de suínos comerciais. A Adapar, que também será responsável pela fiscalização das propriedades, está à disposição dos produtores para esclarecimentos e orientações.Hoje, cada empresa adota seus critérios para biosseguridade, seguindo um padrão mínimo. Com a nova proposta, o Estado vai garantir maior qualidade sanitária para os rebanhos.

A Adapar vem trabalhando nesta norma há alguns meses. “Ganhamos muita experiência com as normas de biosseguridade da avicultura, adotadas no Paraná nos últimos anos”, explica o gerente de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias. “A Portaria foi elaborada com base nas recomendações da Embrapa Suínos e Aves. Ouvimos também o setor produtivo, que ajudou a elaborar as normas após reunião do Conselho Estadual de Sanidade dos Suínos (Coesui)”, acrescenta.

Entre os principais pontos da normativa está a estrutura física das propriedades, que precisa ser avaliada. Cerca de isolamento, vestiários, embarcadouros e desembarcadouros, locais de armazenamento de ração e insumos, compostagem e a água fornecida aos animais são alguns dos itens regulamentados pela Adapar.

Com o fim do prazo de 12 meses para readequação, os proprietários que não tiverem efetivado as melhorias podem ser impedidos de alojar animais enquanto não respeitarem as orientações da Portaria.