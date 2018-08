Paraná negocia acesso a novo crédito 

Da Redação Bem Paraná

O Governo do Paraná avança nas negociações com o Banco Mundial (Bird) para acessar um novo crédito da instituição internacional. Na segunda-feira, os secretários estaduais do Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, e do Planejamento e Coordenação Geral, Rodrigo Salvadori, estiveram em Brasília para discutir projetos que podem ser financiados pelo banco.

Entra as ações que o Estado pretende executar com recursos externos está o Governo Digital. A ideia é ampliar as funcionalidades do sistema, que já está operando e reúne informações de cerca de 200 serviços públicos prestados ao cidadão. O objetivo da plataforma é dar maior eficiência à máquina pública.

Outra área que deve fazer parte do financiamento é a habitação, com o Condomínio do Idoso, um projeto sob a responsabilidade da Cohapar.