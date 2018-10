Paraná negocia mando, e jogo contra o Palmeiras poderá ser em Londrina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Paraná e Palmeiras, marcada para a 35ª rodada do Brasileirão, em 18 de novembro, poderá ser transferida para Londrina. A negociação está em andamento e, diferente do que ocorreu no duelo contra o Flamengo, que chegou a ser anunciado em Cascavel, o conselho do Paraná aprovou a venda do mando de campo.

Agora restam detalhes a serem acertados entre os clubes e a Prefeitura de Londrina, que administra o Estádio do Café. O valor do aluguel do estádio gira entre R$ 20 e R$ 25 mil reais e a reserva da data foi confirmada pelo gestor da Secretaria de Esportes de Londrina, Fernando Madureira, que no entanto não revelou o nome dos empresários que negociam a compra do evento. A oficialização do contrato é prevista para segunda-feira (29).

Além do jogo contra o Palmeiras, o Paraná estuda ainda uma proposta para mandar o jogo contra o Internacional em Cascavel. Das quatro primeiras equipes na classificação atual do Brasileirão, São Paulo e Flamengo atuaram em Curitiba. O Tricolor paulista empatou em 1 a 1 e o Rubro-Negro do Rio venceu por 4 a 0.