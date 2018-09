Paraná participa de ação nacional e prende 33 na Grande Curitiba

Da Redação Bem Paraná

Até o fim da tarde desta quarta-feira (26), foram presass 1.496 pessoas no âmbito da Operação Midas, deflagrada simultaneamente por polícias civis de 25 estados e do Distrito Federal. A megaoperação teve por objetivo prender autores de crimes de roubo e de latrocínio (roubo seguido de morte). Do total de detenções efetuadas, 427 foram por roubo, 17 por latrocínio e 783 por outros crimes, além de 269 detenções em flagrante. Na Grande Curitiba foram pelo menos 33 prisões. Os dados ainda devem ser atualizados. Midas é a terceira operação realizada a partir de uma parceria com as polícias estaduais e coordenada pelo Ministério da Segurança Pública, no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública.