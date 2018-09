Paraná 'perde' 4.500 torcedores e estuda tirar jogos da Vila Capanema

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube teve uma redução na média de público de 4.500, na comparação entre a Série B de 2017 e o Campeonato Brasileiro de 2018. No ano passado, recebeu na Vila Capanema 10.798 pagantes por jogo na competição nacional. Na atual temporada, a média caiu para 6.260 por partida na primeira divisão. É a segunda pior média entre os 20 clubes da Série A em 2018 – só o América-MG fica abaixo, com 4.873.

Com média baixa e com o rebaixamento cada vez mais próximo, o clube pode levar para outros estádios os jogos com Flamengo (30ª rodada), Palmeiras (35ª) e Internacional (38ª e última rodada). O objetivo é aumentar a arrecadação com bilheteria. A partida com o Internacional pode ser em Cascavel, cidade com grande presença de torcedores do clube gaúcho. Reduto de clubes paulistas, Londrina seria o local mais indicado para maior arrecadação no caso do jogo com o Palmeiras.

A CBF, porém, não permite que clubes levem para fora do Estado os cinco últimos jogos como mandante no Brasileirão.

A diretoria do Paraná não vai poder decidir sozinha essa mudança de campo e vai precisar da aprovação do Conselho Deliberativo. A assembleia para tomar essa decisão ainda não foi marcada.

HISTÓRIA

Em 2005 e 2006, a diretoria do Paraná Clube decidiu levar jogos contra clubes de São Paulo e contra o Internacional para fora de Curitiba. Na época, o clube paranaense usava o Pinheirão. A Vila Capanema só foi reinaugurada em setembro de 2006. Naquele ano, a diretoria vendeu para um empresário, por R$ 300 mil, a bilheteria do jogo com o Corinthians. O clube não teve despesas com a partida e também não ficou com a arrecadação. Veja abaixo os jogos com mando do Paraná levados para fora de Curitiba:

PARANÁ 2 x 3 CORINTHIANS, Brasileirão 2005, 12ª rodada

Local: Willie Davids, em Maringá

Público: 15.121 pagantes

Gols: Beto e André Dias (Paraná); Tevez, Marinho e Dinelson (Corinthians)

PARANÁ 1 x 1 SANTOS, Brasileirão 2005, 18ª rodada

Local: Willie Davids, em Maringá

Público: 19.797 pagantes

Gols: Daniel Marques (Paraná), Basílio (Santos)

PARANÁ 0 x 4 SÃO PAULO, Brasileirão 2005, 23ª rodada

Local: Willie Davids, em Maringá

Público: 12.782 pagantes

Gols: Rogério Ceni, Lugano, Amoroso e Aderaldo (contra)

PARANÁ 1 x 3 PALMEIRAS, Brasileirão 2005, 25ª rodada

Local: Willie Davids, em Maringá

Público: 18.943 pagantes

Gols: Neto (Paraná); Juninho (2) e Marcinho (Palmeiras)

PARANÁ 3 x 1 INTERNACIONAL, Brasileirão 2005, 36ª rodada

Local: Olímpico Regional, em Cascavel

Público: não divulgado

Gols: Sandro (2) e Fernando Gaúcho (Paraná); Fernandão (Internacional)

PARANÁ 1 x 2 CORINTHIANS, Brasileirão 2006, 5ª rodada

Local: Willie Davids, em Maringá

Público: 7.224 pagantes

Gols: Emerson (Paraná); Rafael Moura (2)