Paraná Clube pode ter mudanças na defesa e no meio-campo contra o São Paulo

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube pode ter mudanças na defesa e no meio-campo para a próxima partida, que será quarta-feira (dia 22) às 19h30, na Vila Capanema, contra o São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Claudinei Oliveira ganhou um novo desfalque, o lateral-esquerdo Igor, suspenso por cartões amarelos. E contará com a volta de dois titulares: o zagueiro Cleber Reis e o volante Alex Santana, que cumpriram suspensão na última rodada.

A dúvida é o volante Torito González, que sofreu lesão na sexta-feira e não enfrentou o Internacional, no domingo. O clube ainda não informou se ele terá condições de jogar contra o São Paulo.

Seguem em recuperação e fora da equipe os meias Nadson e Maicosuel e o zagueiro Charles.

Para o lugar de Igor, as opções são Mansur e Báez. Outra opção é improvisar o zagueiro Rayan nessa função.

Alex Santana pode entrar no lugar de Vilela ou Jhonny Lucas. Outra opção é o técnico Claudinei Oliveira adotar o esquema tático 4-1-4-1, com Vilela como único volante e utilizando Jhonny Lucas e Alex Santana na linha de quatro.

A provável escalação para quarta-feira é Richard; Junior, René Santos, Cleber Reis e Rayan (Mansur ou Báez); Leandro Vilela e Alex Santana (Jhonny Lucas); Carlos, Caio Henrique e Silvinho; Rafael Grampola.