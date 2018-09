Paraná tem 1.641 pessoas na fila de espera por um transplante

Rodolfo Luis Kowalski

O Paraná conseguiu reduzir drasticamente nos últimos anos a fila de espera por um transplante de órgão, bem como viu crescer consideravelmente o número de pessoas que doaram órgãos e o de transplantes realizados. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos.

De acordo com informações do Sistema Estadual de Transplantes (SET-PR), ligado à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), e do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), do Ministério da Saúde, desde 2008 até agosto deste ano o tamanho da fila de espera no estado foi reduzido em 64,3%, passando de 4.602 pessoas para 1.641.

Hoje, as maiores filas no estado são de pessoas que esperam por doação de rim (1.284) e fígado (216), respondendo por 91,4% do total de pacientes na fila. Entre aqueles que necessitam de um rim, os diagnósticos mais comuns são de insuficiência renal crônica (43,9%) e doença arterial hipertensiva (26,1%). Com relação aos que precisam de fígado, o diagnóstico mais frequente é refente aos diversos tipos de cirrose (86,1%), sendo o mais comum deles a cirrose alcoólica (79 casos, equivalente a 36,6% do total).

Quanto às doações, foram realizadas 382 nos primeiros oito meses deste ano, 35% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando até agosto haviam sido efetivadas 283 doações. Em 2017, inclusive, foi registrado o recorde de órgãos doados no estado, com 427, quase três vezes mais (+281,3%) do que o registrado em 2008, quando haviam sido realizadas 112 doações.

Ainda é grande, contudo, o número de familiares que se recusam a doar os órgãos de seus parentes. Dos 821 potenciais doadores notificados pelo Estado, 148 (o equivalente a 18%) não tiveram a doação efetivada por conta da recusa familiar e 160 (19,5%) por causa de contra indicação clínica.

Por último, o número de transplantes realizados nesses oito meses de 2018 chegou a 1.272, sendo os mais comuns os transplantes de córneas (44,7%), rim (36,7%) e fígado (16,8%). Entre 2008 e 2017, inclusive, o número de transplantes realizados no Paraná teve aumento de 133,5%, passando de 400 para 934.

Transplante no Paraná

Fila de espera por doação de órgãos* Rim 1.284 Fígado 216 Córneas 70 Coração 35 Rim/pâncreas 27 Pâncreas 9 TOTAL 1.641 Transplantes realizados* Rim 467 Fígado 213 Coração 13 Pâncreas/rim 11 Córneas 568 TOTAL 1.272

*Dados de janeiro a agosto de 2018

Fonte: Sistema Estadual de Transplantes (SET-PR)