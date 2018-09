Paraná tem 4.824 estabelecimentos de turismo

Da Redação Bem Paraná

O cadastro nacional de prestadores de serviços turísticos, o Cadastur, atingiu em setembro o melhor resultado de sua história. A base de dados do Ministério do Turismo já conta com 75 mil cadastrados em todo o país — entre guias de turismo, parques temáticos, meios de hospedagem, agências de turismo, além de outras onze categorias. O número representa um crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado, quando eram 61.200 mil cadastrados. No Parnaá são 4.824 estabelecimentos.

“Esse crescimento significativo é resultado do trabalho que vem sendo desenvolvido pela área técnica no que diz respeito à modernização do Cadastur e também à fiscalização que vem sendo feita pela nossa equipe desde setembro de 2017. O resultado é uma atividade cada vez mais formalizada, o que beneficia a economia e traz mais segurança para o turista”, afirmou o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz.

De acordo com a Lei do Turismo, o cadastro é obrigatório para: meios de hospedagem, agências de turismo, guias de turismo, transportadoras turísticas, acampamentos turísticos, organizadoras de eventos e parques temáticos.

No início do ano, o Ministério do Turismo apresentou o novo Cadastur. Totalmente modernizado, ele possibilita que a inscrição seja feita totalmente online, em uma interface simplificada e interligada ao banco de dados da Receita Federal, trazendo menos burocracia e mais rapidez para prestadores de serviços que visam a formalização no mercado.

O Cadastur 3.0 também modernizou a emissão de certificado de registro, que agora contará com a tecnologia de QR Code com todas as informações dos cadastrados. Além disso, os veículos que realizam transporte turístico receberão novos selos com a mesma tecnologia.