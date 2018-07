Paraná tem mais de mil agentes públicos inelegíveis por mau uso do dinheiro público. Veja quem são

Redação Bem Paraná com assessoria

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Durval Amaral, formalizou nesta segunda-feira (16 de julho) a entrega, ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), desembargador Luiz Taro Oyama, da lista de agentes públicos com contas julgadas irregulares pelo TCE-PR nos últimos oito anos.

A consulta à relação estará disponível a partir desta terça-feira (17), no portal do Tribunal na internet.

Concluída no dia 10 de julho, a lista é composta por 1.652 registros, sob a responsabilidade de 1.083 agentes que tiveram contas desaprovadas pelo TCE-PR nesse período de oito anos e com trânsito em julgado da decisão - não cabendo mais recurso no âmbito administrativo.