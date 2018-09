Paraná tem novidades para duelo com o Grêmio, que pode usar reservas

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube terá o retorno do volante Leandro Vilela na partida contra o Grêmio, no próximo sábado (dia 15) às 16 horas, em Porto Alegre. O jogador cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no último jogo – derrota para o Santos – e deve entrar no lugar do volante Jhonny Lucas.

Outras novidades podem aparecer no banco de reservas. O meia-atacante Guilherme Biteco e o zagueiro Cleber Reis iniciaram a fase final de recuperação. É possível que sejam suplentes no sábado. Biteco se recupera de uma lesão muscular. Cléber teve uma lesão no quadril.

O desfalque confirmado é o ponta Silvinho, lesionado.

O meia Maicosuel, que entrou como substituto nos últimos dois jogos, pode virar titular na partida de sábado.

O técnico Claudinei Oliveira vem adotando o esquema tático 4-2-3-1 como base, com oscilações para o 4-1-4-1. Nesses dois formatos, o treinador utilizou dois jogadores abertos, pelos lados do campo, no setor ofensivo. Contra o Santos, Carlos ficou na direita e Nadson, na esquerda. Caio Henrique atuou como meia centralizado. Jhonny Lucas e Alex Santana foram os volantes, mas um deles avançava em determinados momentos da partida para variar para o 4-1-4-1.

Nessas duas formações, Maicosuel pode substituir Caio Henrique ou Carlos.

Com isso, a provável escalação para sábado é Richard; Junior, René Santos, Rayan e Igor; Leandro Vilela e Alex Santana; Carlos (Maicosuel), Caio Henrique (Maicosuel) e Nadson; Grampola.

ADVERSÁRIO

O técnico Renato Gaúcho estuda se vai poupar titulares contra o Paraná. O time jogou no último domingo e só retorna a campo no sábado, para pegar o time paranaense. No entanto, na próxima terça-feira (dia 18), enfrenta o Tucumán, da Argentina, pela Libertadores. A tendência é que os principais jogadores sejam poupados no sábado, pelo Brasileirão.