Paraná tem sábado seco. Umidade do ar ficou perto do nível de atenção no interior

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde de sábado (14) tem tempo quente e seco na maioria das regiões do Paraná. Os índices de umidade relativa do ar estão entre baixos a muito baixos, principalmente na faixa norte, onde o índice chegou aos 28%, perto da zona de atenção. Em Curitiba o menor valor chegou aos 42%.

No Litoral, a umidade não está baixa como nos demais setores do Estado devido a circulação dos ventos que sopra do mar para o continente. É também nas praias que o calor não é muito intenso; valores de temperatura na casa dos 22°C. Na Capital a temperatura chegou aos 23ºC no começo da tarde.

No domingo (15) o tempo segue estável no Paraná. As temperaturas máximas se aproximam dos 30ºC na região noroeste, enquanto na Capital a máxima pode ficar perto dos 25 ºC. O domingo será de temperatura agradável para atividades ao ar livre.