Paraná tem tarde com temperatura de até 36ºC e umidade de apenas 10%

Da Redação Bem Paraná com sites

As temperaturas estão bastante elevadas neste início de tarde de segunda-feira (24) no Paraná. O calor é mais intenso entre o oeste e o noroeste do Estado, mas também já está bem quente e ensolarado nas demais regiões. O calor e a ausência de nuvens também deixa a umidade rdelativa do ar a níveis baixos no Estado. No Noroeste a índice pode cair a apenas 20%, ainda no nível de atenção, mas perto do de alerta (abaixo de 20%). Em Paranavaí, a temperatura estava 34ºC. Em Jacarezinho os termômetros marcavam 36ºC, e a umidade do ar podria cair a 10%, nível de emergência.

Em Curitiba, o céu tem poucas nuvens e o sol predomina. Apesar disso, a temperatura é menor que o da tarde de domingo (23), que passou dos 30ºC. Por volta das 14h15, fazia 25ºC na Capital e a umidade relativa do ar neste dia iria variar entre 25% e 85%.