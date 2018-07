Paraná tem tarde quente e umidade do ar baixa nesta terça: estado de atenção

Da Redação Bem Paraná com sites

A terça-feira (17) tem sol em todas as regiões do Paraná. As temperaturas estão elevadas inclusive na parte mais ao Sul. No interior, Norte-Noroeste, os valores passam dos 30ºC. A umidade relativa do ar segue em queda na maior parte das áreas. Em algumas regiões o índice já está perto de baixar so 30%, entrando no estado de atenção.

Veja os valores:

Entre 20 e 30% - Estado de Atenção

Entre 12 e 20% - Estado de Alerta

Abaixo de 12% - Estado de emergência

O nível abaixo dos 12% é semelhante à umidade do ar encontrada em áreas de deserto.