Paraná ‘vai pro pau’ contra o América-MG na Vila Capanema

Redação Bem Paraná

O Paraná Clube “vai pro pau” contra o América-MG na Vila Capanema, neste domingo (22), ás 16 horas. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem usou a expressão foi ninguém menos que o técnico Rogério Micale, nesta sexta-feira (20), em referência à situação da equipe, que havia a zona de rebaixamento.

Nesta sexta, Micale deu uma entrevista coletiva em que pediu desculpas à torcida pelo desempenho nos jogos anteriores. “Mas não tenho tempo para ficar lamentando. Tem o América agora. E vamos pro pau, a palavra é essa. Vamos buscar. Continuo confiante”, disse ele.

Atualmente, o Paraná está em 19º no Brasileirão, com 10 pontos. Não sairá da zona de rebaixamento mesmo que vença o América-MG – que está em 16º lugar, com 14 pontos. Para o treinador, a vitória neste domingo serviria para alavancar uma arrancada para sair da zona de rebaixamento. “Se depender de mim, mais eu entro nessa briga para poder livrar. E confio. Mas todo mundo tem que estar junto”, falou o treinador. Micale ainda diz que não vai pedir para sair do clube por causa da má campanha. “Só se o Paraná quiser me mandar embora”, disse.

Micale tinha um problema na defesa: havia apenas um zagueiro disponível, Charles. Rayan levou o terceiro cartão amarelo contra o Vitória, na quarta-feira (18). Jesiel ainda está em recuperação. E Cléber Reis havia sido afastado por indisciplina pela diretoria. Para fechar o setor, o treinador pediu – e ganhou – a anistia a Cleber Reis, mas deu a entender que seria apenas por falta de opção.

“Já conversamos com o jogador. Ele precisa respeitar para ter nosso respeito. Penso que pode ter uma segunda oportunidade e mudar a imagem que foi criada pelas circunstâncias que ocorreram” disse o treinador, indicando ainda que o zagueiro pediu desculpas pelo que fez.

Outra mudança é a entrada de Nádson, ex-Chapecoense, na meia-ponta pelo lado direito. O jogador já atuou nessa função em anos anteriores, pelo próprio Paraná Clube. Micale ainda afirmou que deve escalar Carlos no ataque e ainda pode incluir no time outro ex-contratado, o meia-atacante Rodolfo.

PARANÁ x AMÉRICA-MG

Paraná: Thiago Rodrigues; Júnior, Charles, Cleber Reis e Igor; Leandro Vilela e Alex Santana; Nádson, Carlos Eduardo e Rodolfo; Carlos. Técnico: Rogério Micale

América-MG: João Ricardo; Ademir, Messias, Matheus Ferraz e Giovanni; Leandro Donizete Christian, Juninho, Ruy e Wesley; Rafael Moura. Técnico: Ricardo Drubscky

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Local: Vila Capanema, domingo, às 16 horas