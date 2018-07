Paraná vê buraco na zaga para enfrentar o América-MG

Redação Bem Paraná

O Paraná Clube enfrenta o América-MG neste domingo (22), mas está com um buraco na zaga. No elenco, há apenas um zagueiro disponível para a partida: Charles. E o técnico Rogério Micale tem apenas dois dias para resolver essa questão.

No atual elenco do Paraná, há quatro zagueiros listados: Charles, Cléber Reis, Jesiel e Rayan. Ainda havia Néris, que foi recentemente negociado com o futebol português. Fora Charles, nenhum dos outros tem condições de jogo. Cléber Reis foi afastado por indisciplina. Jesiel está se recupoerando de lesão. E Rayan levou o terceiro cartão amarelo diante do Vitória, nesta quarta-feira (18).

Para Micale, há duas soluções possíveis. Uma delas é anistiar Cléber Reis. O clube não divulgou exatamente qual foi o motivo do afastamento do zagueiro, apenas que ele cometeu um ato de indisciplina. Tampouco deu um prazo para o retorno. A segunda solução seria improvisar um jogador no setor. Contra o Vitória, o volante Leandro Vilela atuou alguns minutos como zagueiro, em lugar de Charles. Se o interino Ademir Fesan tivesse que fazer uma substituição no setor, naquela partida, o escolhido seria o volante Jhony.

Outra opção, mas mais arriscada, é aguardar o retorno de Jesiel. Segundo a comissão técnica, ele já voltou aos treinos. Não teria condição de jogo se a partida fosse nesta sexta-feira (20), mas para domingo há uma chance. O Paraná treinará nesta sexta e neste sábado de manhã com vistas à partida.