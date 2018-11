Paraná vence a primeira no returno, e América-MG se complica contra degola

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paraná venceu o América-MG por 1 a 0 na tarde deste sábado (10), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Independência. Nem com um jogador a mais por boa parte do segundo tempo não foi suficiente para o América fazer valer o fator casa no jogo ocorrido em Belo Horizonte. Andrey fez o único gol do confronto deste fim de semana.

Com o resultado, os mineiros ocupam a 18ª colocação do torneio, com 34 pontos. O time comandado por Adilson Batista é o segundo da zona da degola do torneio nacional. O time de Curitiba já está rebaixado, mas chegou aos 21 pontos.

O América-MG atingiu a sua pior sequência na temporada com o revés diante do Paraná, na tarde deste sábado (10). Os comandados de Adilson Batista estão há 10 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. A última vitória do time foi em 6 de setembro passado, quando bateu o Vasco por 2 a 1 no Independência. Desde então, o Coelho foi derrotado em cinco oportunidades e empatou outros cinco jogos.

O Paraná não sabia o que era celebrar uma vitória há 19 rodadas. O último resultado positivo do time foi exatamente há um turno, quando venceu o América-MG por 1 a 0 em seus domínios. Desde então, o time paranista obteve cinco empates e 13 derrotas. A série foi a pior no ano dos comandados de Dado Cavalcanti.

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Giovanni; Leandro Donizete (Zé Ricardo), Zé Ricardo, Matheusinho e Gerson Magrão; Robinho (Carlinhos) e Aylon (Rafael Moura).

T.: Adilson Batista.

PARANÁ

Richard; Wesley Dias, Jesiel, René e Mansur (Silvinho); Leandro Vilela, Jhonny Lucas (Jhony), Alex Santana, Andrey e Juninho; Rafael Grampola (Rodrigo Carioca).

T.: Dado Cavalcanti.

Árbitro: Wagner Reway (MT/Fifa)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Cartão amarelo: Messias, Leandro Donizete, Gerson Magrão (América-MG); Leandro Vilela (Paraná)

Cartão vermelho: Renê Santos (Paraná) - 19'/2ºT; Messias (América-MG) - 40'/2ºT

Gol: Andrey (PAR), aos 44 minutos do segundo tempo.