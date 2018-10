Paraná vende mando de campo para enfrentar o Flamengo em Cascavel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo entre Paraná Clube e Flamengo, marcado para 21 de outubro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, deverá ser realizado em Cascavel, interior do Paraná. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (02) pelo FC Cascavel, que administra o Estádio Olímpico da cidade em conjunto com a prefeitura local. O Paraná ainda não confirma a venda do jogo, alegando que o contrato não está assinado.

Cascavel é uma cidade que fica a cerca de 500 quilômetros de Curitiba, com influência de clubes do Rio Grande do Sul e de São Paulo entre os torcedores da cidade. É também próxima à Santa Catarina, de grande influência carioca. O cenário deve deixar o Flamengo atuando com a maioria da torcida no estádio.

O Estádio Olímpico está liberado para apenas 9 mil pessoas após uma reforma, mas a expectativa dos organizadores do evento é que a capacidade seja liberada para 23 mil lugares até o dia do jogo. Os ingressos serão colocados à venda já na próxima sexta-feira (05), de acordo com o FC Cascavel, com preços variando entre R$ 35 e 105.

Há ainda a possibilidade do Paraná jogar contra Palmeiras e Inter longe de Curitiba. Na abertura do segundo turno, o Paraná enfrentou o São Paulo na Vila Capanema e empatou em 1 a 1.