Paraná vende mando e aguarda CBF para enfrentar Palmeiras em Londrina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paraná Clube confirmou que vendeu o mando de campo do jogo contra o Palmeiras, previsto para a 35ª rodada, em 18 de novembro. O grupo de empresários que efetuou a compra quer levar a partida para o Estádio do Café, em Londrina.

A Prefeitura de Londrina, responsável pelo estádio, também confirmou a negociação. Falta apenas a homologação da CBF, confirmando o jogo para a cidade do interior paranaense.

O regulamento da competição prevê que os clubes não possam abrir mão do mando de campo nos últimos seis jogos do Brasileirão, exceto se a transferência for para cidades dentro do Estado-Sede do clube.

Londrina, segunda maior cidade do Paraná, é reduto paulista no futebol e a perspectiva é de lotação por parte de torcedores palmeirenses. O Estádio do Café tem capacidade para cerca de 35 mil pessoas.

Rebaixado, o Paraná embolsará cerca de 500 mil reais pelo negócio e ainda mais 10% da bilheteria. Paraná e Palmeiras terão despesas de deslocamento custeadas. A prefeitura de Londrina receberá entre R$ 20 e 25 mil pelo aluguel, confirme necessidade do uso dos refletores. Os ingressos serão colocados à venda após a confirmação da CBF.

Com cinco pontos a mais que o Inter antes do início da 33ª rodada, o Palmeiras pode até comemorar o título no interior do Paraná, se a diferença entre os clubes for superior a nove pontos ao final da partida em Londrina.