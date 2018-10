Paranaense fecha a sexta-feira com o melhor tempo na Copa Truck

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Pista desconhecida, ajustes em evolução e muito calor foram as marcas do primeiro dia de treinos da Copa Truck no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). O paranaense Wellington Cirino fez o melhor tempo do dia, com 1min46s585. Neste sábado, acontece o treino de classificação a partir das 12h20, com transmissão ao vivo pelo facebook da categoria.

Confirmando o que se esperava, o dia foi de adaptação e busca pelos melhores ajustes para os caminhões que estão pela primeira vez em Minas Gerais. E assim foi a evolução dos caminhões da Império Truck Racing.

“Fizemos o trabalho de mexer um pouco a cada tempo de treino, especialmente no primeiro. Depois, fizemos algumas trocas que deram o resultado esperado e veio a volta mais rápida do dia”, contou Cirino, que espera uma corrida bastante desgastante para caminhões e pilotos por conta da alta temperatura.

André Marques também teve um dia de adaptação, e preferiu andar mais no primeiro treino para observar todos os detalhes da pista e do caminhão. Já no segundo treino, André andou pouco e decidiu pela troca de alguns componentes e ajustes para melhor aproveitamento das atividades deste sábado.

“Optei pela troca e por poupar o caminhão hoje. Acredito que as mudanças serão bastante positivas e vamos para brigar por boas posições no classificatório”, avaliou o piloto do Mercedes-Benz #77.

A Império Truck Racing tem o patrocínio da Cerveja Império, Dopamina Energy Drink e o apoio do Mercedes Club e da Cresol. O time acelera os caminhões Actros 2646 da Mercedes-Benz.

Melhores tempos do dia

1º - Wellington Cirino, Mercedes-Benz, 1min46s585

2º - Felipe Giaffone, VW, 1min47s128

3º - Danilo Dirani, MB, 1min47s572

4º - Roberval Andrade, Scania, 1min47s801

5º - Beto Monteiro, IVE, 1min48s126

6º - Regis Boessio, VOL, 1min48s269

7º - Leandro Totti, SCA, 1min48s772

8º - Renato Martins, VW, 1min49s178

9º - André Marques, Mercedes-Benz, 1min49s302

10º - Pedro Paulo, MB, 1min50s489

11º - Adalberto Jardim, FOR, 1min50s752

12º - Djalma Fogaça, MAN, 1min50s777

13º - Fábio Fogaça, FOR, 1min51s694

14º - Witold Ramasauskas, MAN, 1min51s778

15º - Luiz Lopes, IVE, 1min51s869

16º - Duda Bana, VOL, 1min52s109

17º - Rodrigo Belinati, VW, 1min52s563

18º - Giuliano Losacco, IVE, 1min52s715

19º - Débora Rodrigues, VW, 1min53s695