Paranaense rouba um ônibus só pra fazer um test drive

Um cara estava de bobeira na rodoviária de Cianorte (norte do Paraná), frustrado com os preços abusivos cobrados para fazer xixi no banheiro e aí resolveu roubar um ônibus de viagem pra fazer um test drive até a cidade de Tapejara…

Mijou na calçada, teve o café negado e aí se revoltou…

Só não mediu o óleo , o resto ele fez tudo antes de seguir viagem que é pra fazer um test-drive com ônibus roubado sem colocar a vida de ninguém em risco…. Isso que é ladrão consciente, ainda estacionou na frente da igreja e foi pedir perdão pelos pecados… Devia era ter ganho um abraço dos policiais….

Da Rússia brasileira

Morto dá sinais de vida em funeral no Paraná e família interrompe o velório

Uma família foi pega de surpresa durante um velório que acontecia na cidade de Santa Helena (Oeste do Paraná). Os famíliares ficaram intrigados depois que sentiram o corpo de Neimar Bonetti, de 44 anos, e viram que ele estava quente demais pra alguém que havia morrido na noite anterior. Desesperados, eles chamaram médicos que levaram o equipamento pra medir a pressão sanguínea e os sinais vitais do homem. No teste com o oxímetro foi registrado sinal de batimento cardíaco e então o homem foi levado às pressas para o hospital…

Video da semana

Chefe TF resume o que o amor causou na sua vida, confira o EP Painkiller

Chefe TF chega com o pé direito para decolar em carreira solo, o rapper lançou oito faixas sobre dor, sofrimento e tudo que o amor já causou e ainda causa em sua vida, nesse EP em específico são 8 faixas para uma mesma mulher — confira

+ Veja o clipe em https://www.youtube.com/watch?list=PLPe3Qwvr7nPWYgkPArAG-CsrrKql4XJu9&v=ExY8MF_JYA4

