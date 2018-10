Paranaenses devem R$ 440 milhões apenas em IPVA, revela Secretaria da Fazenda

Redação Bem Paraná

Diversos paranaenses estão em débito com o Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), só em relação ao IPVA deste ano o valor devido chega a R$ 440 milhões, sendo que apenas em Curitiba as dívidas chegam ao montante de R$ 111 milhões.

Ainda segundo a Sefa, é quase impossível de se estimar o valor total devido, uma vez que há incidência de juros em relação ao que não foi recolhido em anos anteriores e milhares de proprietários já foram inscritos na dívida ativa.

Só neste mês, por exemplo, uma ação da Setra em conjunto com a Guarda Municipal resultou na apreensão de um veículo cujo proprietário não pagava o IPVA desde 2014. As dívidas do GM Classic, somadas a de outros seis veículos apreendidos neste mês na Capital, ultrapassam os R$ 300 mil.