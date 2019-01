Paranaenses pagaram mais de R$ 128 bilhões em impostos

Da Redação

O total de impostos pagos pelos paranaenses em 2018 chegou a R$ 128.079.537.750,00 bilhões, segundo cálculos do Impostômetro da Associação Comercial do Paraná (ACP). Ainda segundo os dados do Impostômetro, o brasileiro trabalhou 153 dias em 2018 para pagar impostos.

O valor representa pouco menos de 6% do total da arrecadação de impostos do Brasil, que fechou o ano de 2018 somando mais de R$ 2,388 trilhões em tributos, um aumento nominal de 8,98% em relação a 2017. O Paraná ocupa a 6ª colocação no ranking de estados com maiores contribuições, perdendo apenas para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Estes seis estados, quando somadas as porcentagens, representam 76% de toda a arrecadação de impostos do país.

Dos municípios, Curitiba foi a maior arrecadadora de tributos com R$ 3.075 bilhões, seguida por Londrina com R$ 684 milhões, Maringá com 532 milhões e Cascavel com 309 milhões.