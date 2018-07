Paranaenses participam do primeiro Curso de Certificação TPI Nível 1, ministrado pela primeira vez no Brasil 

O golfe paranaense segue em evolução. Nove golfistas, entre profissionais e amadores participam, em São Paulo, do Curso de Certificação TPI Nível 1. O Titleist Performance Institute é o principal centro de referência do mundo dedicado ao swing de golfe (movimento para dar a tacada) e de preparação física para o esporte. O curso, oferecido pela Confederação Brasileira de Golfe (CBG) pela primeira vez no Brasil, é voltado para golfistas amadores e profissionais, professores de Educação Física, preparadores físicos, personal trainers, médicos e fisioterapeutas que buscam expandir seu conhecimento de como o corpo influencia o swing. Victor Bortoluccie Tatiana Guimarães (Clube Curitibano), Eduardo Cinagawa(Royal Golfe), Pablo De La Rua (Toledo Pine Hill), Adriano Franchim (Colinas Golf Residence), Odair Lima (Maringá Golf Club), Adauto Miranda (Aquativa Golf Resort), Tiago Ogava (Alphaville) e Enzo Miyamura, gerente da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe estão entre os participantes.

Ainda antes das inscrições serem abertas, já havia lista de espera para fazer parte do curso, ministrado pelo professor americano Lance Gill, um dos mais respeitados especialistas na área de desenvolvimento de jogadores de golfe e fitness voltado para o esporte. As aulas contam com tradução simultânea do inglês para o português e todo o material didático do curso foi traduzido, inclusive o vídeo que faz parte do curso.

“Hoje todos os grandes jogadores trabalham com profissionais certificados pelo TPI, justamente pelo instituto fornecer ferramentas de avaliação com embasamentos científicos e muito eficazes. Portanto, se nós queremos ter grandes jogadores, precisamos ter grandes professores para oferecer informações de qualidade”, afirma Luiz Felipe Miyamura, nacional coach da CBG e treinador dos principais jogadors de alta performance no país.

Paraná terá seis representantes na 4ª etapa do Tour Nacional Juvenil

O principal circuito para jovens golfistas do Brasil, o Tour Nacional Juvenil, chega a sua 4ª etapa. Seis paranaenses farão parte da competição que acontece no Petrópolis Golf & Country Club, na região serrana do Rio, entre os dias 20 e 22 de julho. Organizado pela Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro (FGERJ), o torneio será jogado na modalidade Stroke Play, em 54 buracos, sendo 18 por dia, com validade para três rankings: fluminense, nacional e mundial. A Federação Paranaense e Catarinense de Golfe deseja boa sorte aos seus golfistas, Daniel Celestino, Arthur Locoman Santos, Renato da Silva Filho, Pedri Henrique dos Santos, Jair Inácio Benke Jr e Gabriel Egydio.

Iscreva-se para o 17º Aberto da FPCG

O 17º Aberto da FPCG, será realizado nos dias 03 a 05 de Agosto no campo do Maringá Golf Club que está localizado no norte do Paraná e tem quase 20 anos de história. A organização tem a expectativa de receber mais de 100 jogadores de vários estados do Brasil. O torneio é válido para os rankings estadual, nacional e mundial e acontece nas modalidades Stroke Play e Stableford. Com exceção das primeiras categorias – F0 e M0 – que jogam 54 buracos, as demais categorias – M2, M3, M4, F2 e F3 – iniciam a disputa no dia 04, jogando 36 buracos. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através da ficha online, o limite é de 108 jogadores. O valor das inscrições é de R$320,00 para a primeira categoria, demais categorias R$ 250,00 e juvenil R$125,00. A Federação disponibilizará um ônibus gratuito, via Lei de Incentivo ao Esporte, com destino Curitiba> Ponta Grossa > Maringá – retorno – Maringá > Ponta Grossa > Curitiba. O limite de passageiros será de 34, com vagas reservadas por ordem de inscrição, o local e o horário estão à definir.

Participe do 20º Aberto Sênior e Pré Sênior da FPCG

O Londrina Golf Club sediará nos próximos dias 21 e 22 de julho, a 20ª edição do Aberto Sênior e Pré-sênior da FPCG. Na sexta-feira, dia 20, o campo estará livre para treino dos golfistas. A disputa acontece em 36 buracos na modalidade Stroke Play. As inscrições deverão ser realizadas através da ficha online, o valor é Masculino R$ 250 – Feminino R$ 200 – Convidados R$ 250. A data limite para inscrever-se é de até 27 de julho, ás 17h00. Estão disponíveis 120 vagas. A FPCG estará disponibilizando um ônibus semi-leito para o evento:

Curitiba > Ponta Grossa > Londrina > Ponta Grossa >Curitiba

Saída: dia 20 de julho, horário a definir.

Volta: dia 22 de julho, logo após o término da premiação.

** Para viabilizar o ônibus deverá ter o interesse de no mínimo 20 passageiros e o valor será de R$ 150,00 por pessoa. Os interessados deverão se manifestar na ficha de inscrição ou pelo e-mail [email protected]