Paranaguá abre licitação para pavimentar mais 5 quilômetros de vias

Antonio Trajano

Entre 31 de maio e 3 de junho, acontece o 53º Congresso Brasileiro de Esperanto, em Curitiba. Mais de 1,5 mil esperantistas e simpatizantes da língua de todo o Brasil são esperados na capital paranaense nos quatro dias de evento. Os encontros acontecem na sede do Centro Universitário Internacional Uninter, campus Divina, e no Memorial de Curitiba. Serão palestras, debates e cursos com emissão de certificado, totalmente gratuitos para toda a comunidade. Na cerimônia de abertura, os presentes poderão assistir a apresentações de dança e teatro do Pavilhão Étnico de Curitiba, no palco do Memorial. As inscrições podem ser feitas no site do evento.