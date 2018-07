Paranaguá recebe festival de humor com Diogo Portugal e outros

Da redação

A partir de hoje, a cidade de Paranaguá (litoral do Paraná) recebe mais uma edição do ‘Hahanaguá – Festival de Humor de Paranaguá’, com stand-ups de comédia e peças de teatro, em comemoração aos 369 anos da cidade. A apresentação é da Cattalini Terminais Marítimos, com realização do Ministério da Cultura.

Para abrir a sequência de espetáculos, hoje, às 20h, a companhia parnanguara Cia Novah de Teatro, estreia, no Teatro Rachel Costa, a comédia inédita ‘Um Toque de Gloss’, com direção de Ari Rodrigues e produção de Maurício Charneski.

No dia 22 de julho, Diogo Portugal, o idealizador de um dos maiores festivas de humor do Brasil, o Risorama, apresenta o ‘Portugal é Aqui’, que reúne os seus principais personagens, como a manicure Marlene, a ex-garota de programa Pamela Conti, o lutador Bomba, o office boy Elvisley e o porteiro Ediomar.

Para os amantes de improviso, Márcio Ballas, que já foi apresentador do ‘É Tudo Improviso’, da Band, e ‘Esse Artista Sou Eu’, no SBT, vem a Paranaguá com o seu ‘Solo de Improviso’, no dia 28 de julho, às 20h. A segunda edição do festival de humor também contará com Cris Pereira, conhecido pelo seu personagem Gaudêncio, que apresenta o ‘Ponto Show’, que já foi assistido por mais de 500 mil pessoas. No espetáculo, Pereira representa os mais variados tipos de personagens da vida real em mais de uma hora e meia de duração.