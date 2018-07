Paranaguá tem shows na Feira das Nações, neste fim de semana

Antonio Trajano

A 29ª edição da Feira das Nações de Paranaguá começa animada neste fim de semana. Além dos diversos pratos típicos de seis países, o evento contará com shows no palco principal para animar os presentes. Na abertura da festa, que acontece hoje, na Praça de Eventos Mário Roque, às 20 horas, tem apresentação de Dança Típica Brasileia e às 22 horas, assume o palco, Legião Urbana Cover. “Para todas as idades. É um show que promete relembrar os grandes sucessos da trajetória musical de Renato Russo”, destaca o secretário municipal de Cultura e Turismo, Harrison Camargo.

A Festa continua amanhã, ainda no horário da tarde, com Aroldo Amer a partir das 13 horas com o melhor do MPB e outros ritmos. A noite, às 21 horas, sobe ao palco Atitude Certa levando o melhor do samba e pagode. A animação continua com Vinícius e Thayná, às 23 horas com muita música sertaneja.

No domingo, tem encontro de carros antigos, na Praça de Eventos Mário Roque e muita música. Às 13 horas, The Revenge se apresenta no palco principal com muito Rocknroll. A cada show a banda vem conquistando o público, não somente pela qualidade musical, mas também por sua presença de palco.

Às 15 horas, tem The Zekilibrados dando sequência ao melhor do Rock. A banda tem atraído bom público nos locais que se apresenta. Às 18 horas, a cantora Yestefani sobe ao palco. Com estilo que passeia pelo pop, MPB e indie, a cantora prefere se apresentar cantando música nacional. Sucesso no Programa The Voice, a jovem promete animar a Feira das Nações. Às 20 horas tem Show Litoral Music, evento que é sucesso em suas edições realizadas no Teatro Rachel Costa e agora será apresentado na Praça Mário Roque para toda a população.