Paraty reinaugura cinema no centro histórico após 45 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 45 anos de seca, Paraty (RJ) volta a ter um cinema com sessões regulares. O Cinema da Praça será aberto dia 19 de julho, às 20h, às vésperas da Festa Literária (Flip), que acontece entre os dias 25 e 29 de julho.

A sala com 80 lugares fica em um sobrado do século 19 na praça da Matriz, no centro histórico, onde funcionou o Cine São Jorge entre 1930 e 1973.

O prédio chegou a abrigar restaurante e boate, mas estava fechado desde o fim dos anos 1990. Em 2011, foi comprado pela prefeitura e restaurado. O projeto de reforma é do arquiteto Marinho Velloso e a obra durou dois anos.

Segundo a secretária de cultura, Cristina Maseda, o investimento foi de R$ 3 milhões, com participação de Petrobras, BNDES e Comunitas.

O foco é o cinema nacional, com projeções de filmes clássicos e lançamentos. Em agosto, o espaço deve sediar projeções do festival Varilux de Cinema Francês, que acontece entre 4 e 12 de agosto. Estão previstas sessões diárias para crianças e adultos e entrada gratuita nos primeiros três meses. A programação será divulgada no site do cinema.

Fachada do Cinema da Praça, no centro histórico de Paraty (RJ) Guido Nietmann/Divulgação Fachada do Cinema da Praça, no centro histórico de Paraty (RJ)

R$ 400

3 noites em Paraty, na Maringá Lazer

Pacote para o período de 20 a 23 de setembro. Inclui café da manhã. Sem passagem aérea e sem passeios

R$ 1.265

4 noites em Paraty, na Expedia

Pacote de 25 a 29 de julho, período da Festa Literária (Flip). Com café da manhã e aéreo de São Paulo

R$ 1.444

4 noites em Paraty, na CVC

Hospedagem em quarto duplo, com café da manhã. Sem passagem aérea

R$ 1.907

4 noites em Paraty, na RCA Turismo

Saída em 25 de julho. Inclui café da manhã e aéreo

R$ 2.430

4 noites em Paraty, na TZ Viagens

Pacote de 25 a 29 de julho, período da Flip. Inclui café da manhã. Sem aéreo