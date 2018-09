Parceria com startup levará carnês das Casas Bahia para o celular

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os carnês das Casas Bahia vão ser também digitais.

A Via Varejo, dona da marca, anunciou nesta quarta-feira (12) uma parceria com a startup AirFox para divulgar nas lojas as contas digitais (movimentadas via smartphone) da empresa de tecnologia.

O acordo dá o direito de compra de até 80% do capital da AirFox em até três anos.

A ideia é levar o maior número possível de consumidores a aderir à conta da AirFox para que passem a receber e a pagar empréstimos a partir dela, explica Felipe Negrão, diretor financeiro da Via Varejo.

Para atrair os consumidores, a companhia vai devolver uma fração do gasto com pagamento dos carnês feitos online para eles. O dinheiro poderá ser usado em qualquer loja, a partir de cartão pré-pago que deverá ser lançado nos próximos dois meses.

Negrão afirma que a meta da empresa é abrir 10 milhões de contas digitais em um ano.

Citando como inspiração serviços populares de pagamento digital presentes na China como WeChat e Alipay, Negrão diz acreditar que o novo negócio tem potencial para se tornar maior do que a própria Via varejo no futuro, conforme o número de usuários cresça e o serviço passe a concentrar cada vez mais transações financeiras deles.

Negrão também afirma que a parceria tem o potencial de melhorar as decisões de concessão de crédito das Casas Bahia.

Isso porque, tendo dados sobre movimentação financeira do consumidor e seus hábitos, obtidos por meio da conta digital, será possível tomar melhores decisões.

"Não tenho dúvidas de que, no modelo atual, nego clientes que não deveria e aprovo clientes que não deveria. Com o novo modelo, consigo melhorar isso, o que é saudável para a empresa."

Para o futuro, Negrão espera que a conta possa ser usada para pagamentos no comércio eletrônico e para a concessão de crédito para compras em outras lojas.

Sobre o potencial dos carnês tradicionais de gerar novas vendas, conforme consumidores voltam à loja para pagá-los, Negrão diz que isso foi importante, mas no passado.

"Em vez de usar a volta do cliente na loja para vender mais, com o aplicativo posso usar o conhecimento que tenho dele e mandar uma sugestão de compra."

Em operação no Brasil desde o final do primeiro semestre, a AirFox tem cerca de 10 mil contas digitais abertas no país.

Fundada pelo brasileiro Victor Santos, A startup funciona desde 2016 e tem sua sede em Boston, nos Estados Unidos. É especializada no desenvolvimento de ferramentas para acesso a serviços financeiros por pessoas que não têm conta em banco.

A startup possui 25 profissionais e recebeu até agora US$ 16,5 milhões em investimentos (cerca de R$ 68,5 milhões).

Raio-X

Via Varejo

Funcionários 50 mil

Lojas 900

Lucro R$ 20 milhões (2º trimestre de 2018)

Principais concorrentes

Magazine Luiza e Máquina de Vendas