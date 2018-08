Parceria promove dia de conscientização da coleta seletiva

Da Redação Bem Paraná

No próximo dia 27 de agosto, das 19h30 às 21h30, no Campo de Futebol do Parque Newton Puppi, serão realizadas atividades relacionadas ao “Sistema Integrado de Coleta Seletiva” - Reciclo - desenvolvidas através do Instituto das Águas do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Campo Largo, com a Itaipu Binacional e Universidade Livre do Meio Ambiente - Unilivre.

As ações de prevenção abordarão um espetáculo artístico que mostrará a importância da reciclagem, como participar, o impacto e consequências desse trabalho na comunidade e na vida dos catadores de materiais recicláveis, bem como a participação dos munícipes.

Com a interação de toda uma comunidade, é possível reduzir e melhorar o aproveitamento do lixo produzido através das coletas seletivas. Elas são os primeiros passos e o mais importante para fazer com que vários tipos de resíduos sigam seu caminho para a reciclagem ou destinação final ambientalmente correta. O resíduo separado corretamente, deixa de ser lixo.

A coleta seletiva gera renda para milhões de pessoas e economia para as empresas, também significa uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos rios e solos. As famílias estão convidadas a participar, gratuitamente.