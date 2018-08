Parceria vai levar o trânsito como conteúdo nas escolas do Estado

Da Redação Bem Paraná

A Secretaria de Estado da Educação e o Detran Paraná vão criar uma rede de compartilhamento para ampliar o uso das temáticas do trânsito dentro das escolas estaduais. Numa primeira etapa da parceria, técnicos do programa Saúde na Escola passarão por capacitação no Detran, em Curitiba, para aprenderem como aplicar a temática em sala de aula.

“As nossas escolas já trabalham com os Detrans locais, mas este programa é mais audacioso, porque permitirá trabalhar as questões de trânsito com diferentes faixas etárias de forma mais lúdica e inovadora”, afirma a secretária da Educação, Lucia Cortez. “Trata-se de um projeto de valorização da vida, porque nossos alunos aprenderão a cuidar da própria segurança e dos outros no trânsito”, diz. Em outubro acontee a primeira capacitação para professores.