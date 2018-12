Paredes da Catedral da Sé amanhecem pichadas em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os muros da Catedral da Sé, no centro de São Paulo, amanheceram pichados neste domingo (21). Agentes da prefeitura iniciaram a remoção da tinta do local por volta das 10h e a limpeza foi concluída no início da tarde.

Em 2015, o templo já havia sido alvo de pichadores, quando frases a favor do aborto foram escritas nas paredes externas da catedral. Segundo a Arquidiocese de São Paulo, todas as frases surgiram após a manifestação realizada na cidade contra um projeto de lei com medidas que dificultam o aborto legal e restringem a venda de medicamentos abortivos.

Na época, um grupo de jovens se mobilizou para fazer a limpeza da área.

O local também foi palco de protestos contra o programa de zeladoria do ex-prefeito da cidade João Doria (PSDB) no ano passado. No mesmo dia, um manifestante foi detido por pintar de vermelho uma estátua do apóstolo Paulo que fica na frente da igreja.

Em abril deste ano, a fachada do Pateo do Collegio, também no centro de São Paulo, foi pichada durante a madrugada com a frase "Olhai por nois". Um grupo de voluntários ajudou uma equipe técnica a fazer a limpeza do prédio, que tem a arquitetura tombada.

Um homem e uma mulher chegaram a ser detidos pela polícia sob suspeita de envolvimento, mas foram liberados após prestarem depoimento.