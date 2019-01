Parentes buscam família que estava de férias em Brumadinho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Eu não vou ao IML de jeito nenhum", conta Helena Taliberti, 61, que está em busca de cinco familiares que estavam na pousada Nova Estância Inn, em Brumadinho. "Hoje é o dia que vamos ter boas notícias", conta.

Helena e mais dez familiares estão na Estação Conhecimento, espaço que da Vale em Brumadinho destinado a receber parentes e amigos de pessoas desaparecidas após o rompimento de barragens da mina do córrego do Feijão.

O filho de Helena, Luiz Taliberti Ribeiro, 33, mora na Austrália com a noiva Fernanda Damian de Almeida, 30, grávida de cinco meses. O plano do casal era passar parte das férias no Brasil com os familiares na pousada Nova Estância Inn, em Brumadinho, e conhecer Inhotim. O local, que fica a menos de 500 metros da barragem, foi invadido pelo mar de lama na semana passada.

O último contato que Helena teve com eles foi na sexta-feira (25), logo após o rompimento da barragem B1. Assim que soube do desastre Helena ligou para todos e não obteve resposta. Também estão desaparecidos o pai de Luiz, Adriano Ribeiro da Silva, 60, a madrasta, Maria de Lourdes Ribeiro, 59 e a irmã Camila Taliberti, 33.

A Vale não chegou a incluir na lista de desaparecidos nomes de pessoas que não fossem funcionários ou terceirizados. Somente na noite de domingo (27), três dias após o desastre, Helena conseguiu incluir os nomes na lista. "Eu cheguei a fazer cinco vezes o cadastro", conta.

No sábado (26), Helena também entrou com uma liminar para rastrear os celulares de seus familiares e conseguiram o acesso nessa segunda. No entanto, não conseguiram encontrar o sinal dos telefones.

"Estamos percorrendo os hospitais. Meu marido, meu sobrinho e outro amigo nosso estão percorrendo os hospitais, ainda há sobreviventes que ainda não foram identificados", diz.

Os familiares seguem esperando por notícias e acreditam que o reforço da equipe israelense irá facilitar o trabalho de buscas.