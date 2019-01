Parentes buscam família que queria ir ao Inhotim nas férias

Folhapress

SÃO PAULO, SP, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - "Eu não vou ao IML de jeito nenhum", conta Helena Taliberti, 61, que está em busca de cinco familiares que estavam na pousada Nova Estância Inn, em Brumadinho: dois filhos, uma nora, o ex-marido e a mulher do ex-marido. "Hoje é o dia que vamos ter boas notícias", afirma, esperançosa.

Helena e mais dez familiares estavam na Estação Conhecimento, espaço que da Vale em Brumadinho destinado a receber parentes e amigos de pessoas desaparecidas após o rompimento de barragens da mina do córrego do Feijão.

O filho de Helena, Luiz Taliberti Ribeiro, 33, mora na Austrália com a noiva Fernanda Damian de Almeida, 30, grávida de cinco meses.

O plano do casal era passar parte das férias no Brasil com os familiares na pousada Nova Estância Inn, em Brumadinho, e conhecer Inhotim. A hospedagem, que fica a menos de 500 metros da barragem, foi invadida pelo mar de lama na semana passada.

O último contato que Helena tentou fazer com eles foi na sexta-feira (25), logo após o rompimento da barragem B1. Assim que soube do desastre Helena ligou para todos e não obteve resposta. Também estão desaparecidos seu ex-marido, Adriano Ribeiro da Silva, 60, a mulher dele, Maria de Lourdes Ribeiro, 59 e a filha Camila Taliberti, 33.

A Vale não chegou a incluir na lista de desaparecidos nomes de pessoas que não fossem funcionários ou terceirizados. Somente na noite de domingo (27), três dias após o desastre, Helena conseguiu incluir os nomes na lista. "Eu cheguei a fazer cinco vezes o cadastro", conta.

No sábado (26), ela também entrou com uma liminar para rastrear os celulares de seus familiares. Conseguiram o acesso nessa segunda. No entanto, não conseguiram encontrar o sinal dos telefones.

"Meu marido, meu sobrinho e outro amigo estão percorrendo os hospitais, ainda há sobreviventes que ainda não foram identificados", diz.

Em Belo Horizonte, outra sobrevivente da tragédia, Paloma Prates da Cunha, 23, cultiva esperança de encontrar seu bebê de um ano e sete meses com vida.

Paloma perdeu o marido, Robson Máximo, 26, no desastre e procura ainda a irmã, Pamela, de 13. Robinho, como é chamado pelos amigos, foi enterrado neste domingo, durante solenidade simples no distrito de Suzano, bem perto do Córrego do Feijão. "Não houve velório, o sepultamento durou apenas 15 minutos", disse Doriedson Gomes, 43 anos, amigo que acompanha Paloma no hospital.

A família de Paloma trabalhava e morava na área da pousada. "Todos estavam em casa vendo TV, quando Paloma escutou um estrondo muito forte e viu o mar de lama carregar tudo pela frente. O carro da família foi encontrado a 3 km do local. A família acabou, só sobrou ela", disse Doriedson.