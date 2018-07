Paris fechará acesso à Torre Eiffel no dia da final da Copa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paris terá um esquema especial de segurança para a final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Neste domingo (15), a seleção da França decide o torneio em Moscou contra a Croácia, em jogo às 12h (horário de Brasília).

A principal medida adotada na capital francesa será o fechamento do Torre Eiffel “por razões de segurança”, segundo indicou a empresa que gerencia o monumento. No sábado (14), aniversário da Tomada da Bastilha, o acesso também será impedido.

A cidade ainda ganhará um reforço de 12 mil policiais para a partida do fim de semana. Além disso, haverá um reforço de médicos e socorristas.

As autoridades alegam que a multidão que deverá acompanhar França x Croácia em locais públicos poderá oferecer risco à torre caso o acesso esteja liberado. As cercanias da Torre Eiffel devem receber telões para a exibição da final da Copa de 2018.

Os turistas que adquiriram por antecipação ingressos para a visitação do ponto turístico no domingo (cada um por até 25 euros, pouco mais de R$ 110) deverão receber um novo ingresso, com validade de até dois meses, sem custos adicionais.