Paris moderniza guarda-roupa clássico sem apelar para a naftalina

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Para algumas grifes, Paris já mostrou nas passarelas de verão 2019, liberdade significa não temer sair na rua com o corpo exposto. Outras, porém, versam sobre essa palavra que define as principais coleções da temporada com um estudo complexo sobre o guarda-roupa clássico.

De maneiras similares, Hermès, Valentino e Balenciaga, três guardiãs da boa costura, reestruturaram padrões simples, jogando com volumes e tecidos de forma que as peças emulassem a tal liberdade.

Na tarde do domingo (30), a Valentino do estilista Pierpaolo Piccioli olhou para os padrões da moda helênica, repleta de peças plissadas e silhueta solta, para cortar um trabalho de forma.

Tafetá, couro e seda são as bases das peças que parecem desabrochar dos colos como copas de flores, um estudo já empreendido por Piccioli na temporada passada, mas que nesta é menos estruturada e mais leve.

Ele transforma as linhas sinuosas dos arabescos em estampas pontuais, assim como as uvas, frutas nobres da antiguidade.

Os desenhos, no entanto, são menores nesta coleção, essencialmente monocromática em vermelhos, cor principal da Valentino, rosa, preto e tons de ocre, como se pedisse à plateia para olhar sua técnica, não o que está aparente e pronto para as redes sociais.

Volumes que variam de complexos casulos plissados a levíssimos xales cortados pela metade, caídos nos ombros, são exemplos da tesoura experiente que Piccioli aplica nessa alta-costura transformada em prêt-à-porter (pronto para vestir).

Uma alta-costura tão técnica e livre quanto a de Nadège Vanhee-Cybulski, estilista francesa que elevou o padrão das coleções da Hermès a um nível de detalhismo poucas vezes valorizado pelas marcas de luxo, hoje mais atentas ao furor imagético proporcionado pela noite.

Ensolarada, a coleção desfilada no sábado (29) é um meio entre a estética do mar e a da selaria, um tratado de elegância atemporal transformado em esportivo nobre, cortado em couro e cashmere dublado.

Nadège retirou cordas e redes da imagem "navy" para transformá-los, respectivamente, em aviamentos e tecidos vazados. Do universo equestre, pincelou as formas da sela, para criar camisas e vestidos envelopados e com linhas sinuosas.

Os arreios viraram alças e acabamentos para acessórios, e o couro, matéria-prima pela qual a Hermès é reconhecida, foi usado como base de jaquetas corta vento, peça que apareceu em vários desfiles, e saias vazadas como redes de pesca.

À sempre sóbria cartela da grife, uma bem amarrada mistura de off-white, beges e o laranja-Hermès, Nadège adicionou olivas e vinhos, só que em tom envelhecido, como se oxidados pela maresia.

Esse efeito da ação do tempo, próprio a uma marca famosa pelas peças que viram heranças de família, foi usado em botões desenhados pelo artista plástico Laurence Owen.

O ponto que permite a essas marcas criar uma moda clássica sem apelar para a naftalina é o contraste de volumes, tingidos por cores iluminadas e cortes tradicionais com proporções revistas.

Fórmula que a Balenciaga, dirigida pelo georgiano Demna Gvasalia, domina como poucos. Na passarela do domingo, ele deformou a alfaiataria clássica com ombreiras, camisas de golas enormes e mangas flácidas usadas em vestidos de corpo ajustado.

Bem mais noturno que seus colegas, ele tinge seu estudo sobre o corpo com o azul do jeans, o rosa choque e o verde limão, combinando-os ao preto básico das roupas de gala.

Tradicionais, mas comprometidas com a modernidade, abraçando códigos da elegância do passado, porém livres das formas convencionais, as grifes querem reverenciar seus legados com a poeira devidamente espanada.